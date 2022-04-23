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Власти Индии озабочены скандальными заголовками СМИ о событиях на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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Власти Индии озабочены скандальными заголовками СМИ о событиях на Украине
Власти Индии озабочены скандальными заголовками СМИ о событиях на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Власти Индии озабочены скандальными заголовками СМИ о событиях на Украине
Власти Индии озабочены использованием рядом телеканалов "необоснованных и сфабрикованных" заявлений при освещении событий на Украине и межобщинных столкновений... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:50
2022-04-23T17:50
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Власти Индии озабочены использованием рядом телеканалов "необоснованных и сфабрикованных" заявлений при освещении событий на Украине и межобщинных столкновений в Нью-Дели, сообщило министерство информации и телерадиовещания страны."Министерство установило, что в недавнем прошлом несколько каналов спутникового телевидения освещали события и инциденты способом, который представляется недостоверным, вводящим в заблуждение, сенсационным, с использованием социально неприемлемых формулировок и замечаний, оскорбляющих хороший вкус и порядочность, а также непристойных, клеветнических и имеющих общий подтекст", - говорится в сообщении министерства.В случае с ситуацией на Украине министерство "обнаружило каналы, делающие скандальные заголовки, не связанные с новостями, и журналистов, делающих необоснованные и сфабрикованные заявления и использующих гиперболы для подстрекательства аудитории". Как отмечается в бюллетене министерства, внимание властей привлекли десять новостных сюжетов, вышедших на ряде телеканалов с 18 по 20 апреля. Большая часть этих передач вышла на языке урду.По ситуации со столкновениями в Дели министерство отметило, что "некоторые каналы транслировали новостные материалы с провокационными заголовками и видеоролики о насилии, которые могут спровоцировать межобщинную ненависть среди сообществ и нарушить мир и правопорядок"."Министерство… предостерегло частные телеканалы от трансляции дебатов, содержащих непарламентский, провокационный и социально неприемлемый язык, общие замечания и уничижительные упоминания, которые могут оказать негативное психологическое воздействие на зрителей, а также могут спровоцировать межобщинную дисгармонию и нарушить мир в целом. Ссылаясь на эти случаи нарушений, министерство сегодня выразило серьезную озабоченность по поводу программ, транслируемых в эфир, и настоятельно рекомендовало не нарушать положения Закона о сетях кабельного телевидения и подзаконных актов", - отмечается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/indiya-1784734501.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
17:50 23.04.2022
 
Власти Индии озабочены скандальными заголовками СМИ о событиях на Украине

Власти Индии озабочены скандальными заголовками на ТВ при освещении событий на Украине

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Власти Индии озабочены использованием рядом телеканалов "необоснованных и сфабрикованных" заявлений при освещении событий на Украине и межобщинных столкновений в Нью-Дели, сообщило министерство информации и телерадиовещания страны.
"Министерство установило, что в недавнем прошлом несколько каналов спутникового телевидения освещали события и инциденты способом, который представляется недостоверным, вводящим в заблуждение, сенсационным, с использованием социально неприемлемых формулировок и замечаний, оскорбляющих хороший вкус и порядочность, а также непристойных, клеветнических и имеющих общий подтекст", - говорится в сообщении министерства.
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В случае с ситуацией на Украине министерство "обнаружило каналы, делающие скандальные заголовки, не связанные с новостями, и журналистов, делающих необоснованные и сфабрикованные заявления и использующих гиперболы для подстрекательства аудитории". Как отмечается в бюллетене министерства, внимание властей привлекли десять новостных сюжетов, вышедших на ряде телеканалов с 18 по 20 апреля. Большая часть этих передач вышла на языке урду.
По ситуации со столкновениями в Дели министерство отметило, что "некоторые каналы транслировали новостные материалы с провокационными заголовками и видеоролики о насилии, которые могут спровоцировать межобщинную ненависть среди сообществ и нарушить мир и правопорядок".
"Министерство… предостерегло частные телеканалы от трансляции дебатов, содержащих непарламентский, провокационный и социально неприемлемый язык, общие замечания и уничижительные упоминания, которые могут оказать негативное психологическое воздействие на зрителей, а также могут спровоцировать межобщинную дисгармонию и нарушить мир в целом. Ссылаясь на эти случаи нарушений, министерство сегодня выразило серьезную озабоченность по поводу программ, транслируемых в эфир, и настоятельно рекомендовало не нарушать положения Закона о сетях кабельного телевидения и подзаконных актов", - отмечается в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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