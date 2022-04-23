https://ria.ru/20220423/import-1785051210.html

Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС

Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС - РИА Новости, 23.04.2022

Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС

Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:11

2022-04-23T09:11

2022-04-23T09:11

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Их перечень определит Минпромторг."В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сказал Булавин.В середине апреля в Минпромторге сообщали, что министерство в ближайшее время планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В пресс-службе ведомства поясняли, что один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.

https://ria.ru/20220423/import-1785036404.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии