https://ria.ru/20220423/import-1785051210.html
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС - РИА Новости, 23.04.2022
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС
Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:11
2022-04-23T09:11
2022-04-23T09:11
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Их перечень определит Минпромторг."В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сказал Булавин.В середине апреля в Минпромторге сообщали, что министерство в ближайшее время планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В пресс-службе ведомства поясняли, что один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС
Глава ФТС Булавин: легализация параллельного импорта не откроет границы контрафакту
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
В конце марта правительство РФ
легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Их перечень определит Минпромторг
.
"В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сказал Булавин.
В середине апреля в Минпромторге сообщали, что министерство в ближайшее время планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В пресс-службе ведомства поясняли, что один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.