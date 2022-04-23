Рейтинг@Mail.ru
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/import-1785051210.html
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС - РИА Новости, 23.04.2022
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС
Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:11
2022-04-23T09:11
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733247973_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0514c3d28c2cfee33110aa02332ae546.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Их перечень определит Минпромторг."В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сказал Булавин.В середине апреля в Минпромторге сообщали, что министерство в ближайшее время планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В пресс-службе ведомства поясняли, что один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
https://ria.ru/20220423/import-1785036404.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733247973_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fdb40027ed80f3de47ece268ee9469ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
09:11 23.04.2022
 
Параллельный импорт не откроет границы контрафакту, считает глава ФТС

Глава ФТС Булавин: легализация параллельного импорта не откроет границы контрафакту

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПограничник
Пограничник - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Пограничник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не откроет границы для контрафактных товаров – эти нововведения предполагают ввоз только оригинальной качественной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Их перечень определит Минпромторг.
"В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сказал Булавин.
В середине апреля в Минпромторге сообщали, что министерство в ближайшее время планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В пресс-службе ведомства поясняли, что один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 01:30
"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала