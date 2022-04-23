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"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 23.04.2022

"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт - без разрешения... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:30

2022-04-23T01:30

2022-04-23T02:30

экономика

технологии

денис мантуров

россия

украина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт - без разрешения правообладателя, сообщают "Известия" со ссылкой на приказ ведомства.Соответствующий документ, по информации издания, подписал министр Денис Мантуров, далее приказ должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. В Минпромторге "Известиям" подтвердили подлинность документа.В списке представлены более 50 групп товаров и около 200 брендов: текстиль, одежда, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и бытовая техника. Так, Минпромторг разрешил параллельный импорт смартфонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники компаний Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP.В перечень также вошли автомобильные бренды Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet и другие. Кроме того, министерство разрешило ввоз ряда автомобильных комплектующих: двигателей компаний Cummins, Deutz, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo, Scania, шин брендов Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, а также ряда электронных компонентов и других элементов.О подготовке Минпромторгом перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в пресс-службе ведомства сообщали на прошлой неделе. Как подчеркивали в министерстве, один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень - прекращение поставок на российский рынок.В ведомстве поясняли, что в перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784989363.html

https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html

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экономика, технологии, денис мантуров, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии