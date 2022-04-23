Рейтинг@Mail.ru
"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/import-1785036404.html
"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 23.04.2022
"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт - без разрешения... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:30
2022-04-23T02:30
экономика
технологии
денис мантуров
россия
украина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586022713_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2aba24c4a4a39a626a3ffcf6324718b9.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт - без разрешения правообладателя, сообщают "Известия" со ссылкой на приказ ведомства.Соответствующий документ, по информации издания, подписал министр Денис Мантуров, далее приказ должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. В Минпромторге "Известиям" подтвердили подлинность документа.В списке представлены более 50 групп товаров и около 200 брендов: текстиль, одежда, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и бытовая техника. Так, Минпромторг разрешил параллельный импорт смартфонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники компаний Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP.В перечень также вошли автомобильные бренды Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet и другие. Кроме того, министерство разрешило ввоз ряда автомобильных комплектующих: двигателей компаний Cummins, Deutz, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo, Scania, шин брендов Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, а также ряда электронных компонентов и других элементов.О подготовке Минпромторгом перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в пресс-службе ведомства сообщали на прошлой неделе. Как подчеркивали в министерстве, один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень - прекращение поставок на российский рынок.В ведомстве поясняли, что в перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784989363.html
https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586022713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d0b9eeff8bcfd01b37cc6e91e83eb88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, денис мантуров, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
01:30 23.04.2022 (обновлено: 02:30 23.04.2022)
 
"Известия": Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

"Известия": Минпромторг России составил перечень товаров для параллельного импорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт - без разрешения правообладателя, сообщают "Известия" со ссылкой на приказ ведомства.
Соответствующий документ, по информации издания, подписал министр Денис Мантуров, далее приказ должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. В Минпромторге "Известиям" подтвердили подлинность документа.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:22
ЕС введет новые санкции против России на следующей неделе, сообщили СМИ
В списке представлены более 50 групп товаров и около 200 брендов: текстиль, одежда, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и бытовая техника. Так, Минпромторг разрешил параллельный импорт смартфонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники компаний Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP.
В перечень также вошли автомобильные бренды Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet и другие. Кроме того, министерство разрешило ввоз ряда автомобильных комплектующих: двигателей компаний Cummins, Deutz, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo, Scania, шин брендов Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, а также ряда электронных компонентов и других элементов.
О подготовке Минпромторгом перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в пресс-службе ведомства сообщали на прошлой неделе. Как подчеркивали в министерстве, один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень - прекращение поставок на российский рынок.
В ведомстве поясняли, что в перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Ноутбуки Zenbook фирмы ASUS в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 08:00Наука
Приключения электроники: наступит ли в России дефицит гаджетов
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровРоссияУкраинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала