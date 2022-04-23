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Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву - РИА Новости, 23.04.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220423/ierusalim-1785095657.html
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву - РИА Новости, 23.04.2022
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшем... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:58
2022-04-23T17:13
религия
религия
россия
русская православная церковь
пасха
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшем принесение святыни в Россию.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, его доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
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Момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
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религия, россия, русская православная церковь, пасха
16:58 23.04.2022 (обновлено: 17:13 23.04.2022)
 
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву

© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем, который должны отправить в Москву
Лампада с Благодатным огнем, который должны отправить в Москву
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем, который должны отправить в Москву
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшем принесение святыни в Россию.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.
Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.
Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, его доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 08:10
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