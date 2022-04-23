https://ria.ru/20220423/ierusalim-1785095657.html
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву - РИА Новости, 23.04.2022
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшем... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:58
2022-04-23T16:58
2022-04-23T17:13
религия
религия
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русская православная церковь
пасха
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшем принесение святыни в Россию.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, его доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785046744.html
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Момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
2022-04-23T16:58
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РИА Новости
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религия, россия, русская православная церковь, пасха
16:58 23.04.2022 (обновлено: 17:13 23.04.2022)
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву