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В Японии удивились тому, что иена оказалась слабее рубля

В Японии удивились тому, что иена оказалась слабее рубля - РИА Новости, 23.04.2022

В Японии удивились тому, что иена оказалась слабее рубля

Японская иена слабее российского рубля — валюты страны, против которой ввели беспрецедентные санкции, заявил в статье для Yahoo News Japan публицист и писатель... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:37

2022-04-23T06:37

2022-04-23T13:43

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Японская иена слабее российского рубля — валюты страны, против которой ввели беспрецедентные санкции, заявил в статье для Yahoo News Japan публицист и писатель Дзюн Ямада.Он отмечает, что иена стремительно обесценивается: 12 апреля курс упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта он составлял 114 иен. Такого резкого снижения не было никогда, и нет никаких признаков улучшения ситуации, констатировал автор.Несмотря на это, Банк Японии продолжает смягчать монетарную политику, что неизбежно приведет к дальнейшему падению иены, предупредил Ямада."Курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной массой. Влияет также богатство и экономическая сила, основанная на ресурсах и продуктах питания, — так называемая национальная мощь. С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало", — пишет публицист.Тем более что санкции против России работают не очень эффективно, отмечает Ямада. По его мнению, есть вероятность, что мир может начать отходить от доллара и его стоимость снизится. Если это произойдет, падение иены уже нельзя будет игнорировать, уверен автор.Никто, не говоря уже об инвесторах, не захочет валюту страны, экономика которой деградирует день ото дня, заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784216300.html

https://ria.ru/20220418/stabilization-1784153860.html

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япония, россия, украина, рубль