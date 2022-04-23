https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785116682.html
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса - РИА Новости, 23.04.2022
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса
Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:48
2022-04-23T20:48
2022-04-23T20:48
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
луганская народная республика
херсонская область
днр
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.По словам Мизинцева, сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях проводятся семь гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 559,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 14 528,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 888 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 207,5 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785085809.html
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украина, в мире, луганская народная республика, херсонская область , днр, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса
Минобороны: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса