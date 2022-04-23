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МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785116682.html
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса - РИА Новости, 23.04.2022
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса
Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:48
2022-04-23T20:48
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
луганская народная республика
херсонская область
днр
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.По словам Мизинцева, сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях проводятся семь гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 559,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 14 528,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 888 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 207,5 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785085809.html
украина
луганская народная республика
херсонская область
донбасс
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украина, в мире, луганская народная республика, херсонская область , днр, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:48 23.04.2022
 
МО: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса

Минобороны: Россия собрала 22 тысячи тонн гумпомощи для Украины и Донбасса

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.
По словам Мизинцева, сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях проводятся семь гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 559,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 14 528,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 888 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 207,5 тонны гуманитарной помощи.
Сотрудник Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДНРДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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