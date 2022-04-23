Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785085809.html
Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 23.04.2022
Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Росгвардейцы помогли МЧС России доставить 70 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:05
2022-04-23T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5cd93df63a88da191dc05e3ca0e9996.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росгвардейцы помогли МЧС России доставить 70 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел", - говорится в релизе.Отмечается, что в составе груза есть продукты, средства личной гигиены и бытовой химии. Кроме того, туда включены дизельные генераторы, которые жизненно необходимы для населения городов и поселков, в которых отсутствует электроэнергия.
https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784671963.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dbed227b2eaa856f440986c2939b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гуманитарная помощь
15:05 23.04.2022
 
Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Росгвардия: военнослужащие помогли МЧС доставить гумпомощь в Харьковскую область

© РИА НовостиСотрудник Росгвардии в Херсонской области
Сотрудник Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости
Сотрудник Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росгвардейцы помогли МЧС России доставить 70 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел", - говорится в релизе.
Отмечается, что в составе груза есть продукты, средства личной гигиены и бытовой химии. Кроме того, туда включены дизельные генераторы, которые жизненно необходимы для населения городов и поселков, в которых отсутствует электроэнергия.
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 12:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава Росгвардии вручил награды отличившимся во время спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Гуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала