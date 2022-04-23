https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785085809.html

Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 23.04.2022

Росгвардейцы помогли доставить 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Росгвардейцы помогли МЧС России доставить 70 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T15:05

2022-04-23T15:05

2022-04-23T15:05

обострение ситуации в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росгвардейцы помогли МЧС России доставить 70 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел", - говорится в релизе.Отмечается, что в составе груза есть продукты, средства личной гигиены и бытовой химии. Кроме того, туда включены дизельные генераторы, которые жизненно необходимы для населения городов и поселков, в которых отсутствует электроэнергия.

https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784671963.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гуманитарная помощь