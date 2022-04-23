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Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе

Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе - РИА Новости, 23.04.2022

Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе

МЧС России в сопровождении военных доставили в город Купянск в Харьковской области гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, передает корреспондент... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T07:34

2022-04-23T07:34

2022-04-23T07:34

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КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. МЧС России в сопровождении военных доставили в город Купянск в Харьковской области гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, передает корреспондент РИА Новости.В город на девяти машинах привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан.Обстановка в городе остается непростой, так как украинская сторона отключила освобожденные территории от электричества, не работают насосные станции. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия