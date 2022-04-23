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Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе - РИА Новости, 23.04.2022
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Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе
Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе - РИА Новости, 23.04.2022
Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе
МЧС России в сопровождении военных доставили в город Купянск в Харьковской области гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, передает корреспондент... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T07:34
2022-04-23T07:34
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КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. МЧС России в сопровождении военных доставили в город Купянск в Харьковской области гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, передает корреспондент РИА Новости.В город на девяти машинах привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан.Обстановка в городе остается непростой, так как украинская сторона отключила освобожденные территории от электричества, не работают насосные станции. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.
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в мире, украина, россия
07:34 23.04.2022
 
Россия доставила в Харьковскую область гумпомощь к Пасхе

Россия доставила в город Купянск в Харьковской области гумпомощь к Пасхе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи
Раздача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. МЧС России в сопровождении военных доставили в город Купянск в Харьковской области гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, передает корреспондент РИА Новости.
В город на девяти машинах привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан.
Обстановка в городе остается непростой, так как украинская сторона отключила освобожденные территории от электричества, не работают насосные станции. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.
 
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