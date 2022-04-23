https://ria.ru/20220423/gps-1785040527.html

Эксперт оценил возможность отключения России от GPS

Эксперт оценил возможность отключения России от GPS - РИА Новости, 23.04.2022

Эксперт оценил возможность отключения России от GPS

Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS возможно, однако технически осуществить это будет очень сложно; кроме того, такой шаг чреват... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:42

2022-04-23T03:42

2022-04-23T05:18

россия

gps

технологии

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS возможно, однако технически осуществить это будет очень сложно; кроме того, такой шаг чреват репутационными и финансовыми потерями, так как неизбежно затронет и соседние с Россией страны, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко.Ранее СМИ писали, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что госкорпорация направит в Минтранс и Росавиацию свои предложения по замене абонентского оборудования эксплуатирующихся в России самолетов с GPS на ГЛОНАСС.Он объяснил, что российская навигационная спутниковая группировка ГЛОНАСС представляет собой 24 аппарата, летающие по восемь на трех орбитах высотой около 19 тысяч километров. У США, по его словам, немного больше спутников. Для того, чтобы получить более-менее точные координаты, время и направление движения объекта на Земле или самолета, он должен быть в зоне видимости как минимум трех аппаратов.Эксперт уточнил, что у США есть три станции на экваторе, которые позволяют управлять спутниками GPS с Земли. Спутники не находятся постоянно над одной и той же точкой Земли, а делают оборот вокруг планеты примерно за 12 часов. Отключить только аппараты, находящиеся в данный момент над Россией, не получится, придется запрещать доступ к GPS огромному "пятну", которое покроет и территорию соседних стран.Крейденко считает, что гораздо проще было бы ставить помехи. Так делают, например, если нужно скрыть перемещение какого-то очень важного государственного деятеля или другого лица. Также такую тактику облюбовали мошенники, чтобы не платить за проезд по платным участкам трасс."На определенном не очень большом районе можно либо поставить помеху, либо подменить сигнал. У нас сигналы все открытые, найти необходимый код, найти структуру сигнала и направить на какое-то средство, или куда-то в регион, и поставить неправильные координаты можно", - сказал эксперт уточнив, что расставить помехи на всей территории такой большой страны, как Россия, все же не получится."Есть еще одна особенность. Индия, или, например, Япония, находятся очень близко к России, если сравнивать с расстоянием в 19 тысяч километров до спутников на орбите. Если вы пытаетесь что-то отключить по GPS, то тут же рубите и индийскую систему, и японскую. Как вы потом будете восстанавливать свой авторитет, это очень сложно. Навигация, это и безопасность, и деньги", - подчеркнул Крейденко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/gps-1779755652.html

https://ria.ru/20220422/gps-1784997031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, gps, технологии