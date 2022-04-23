https://ria.ru/20220423/gepatit-1785125374.html

ВОЗ сообщил о почти 170 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей

ВОЗ сообщил о почти 170 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей - РИА Новости, 24.04.2022

ВОЗ сообщил о почти 170 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей

Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, известно об одном смертельном исходе, сообщает... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-23T22:48

2022-04-23T22:48

2022-04-24T00:04

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ЖЕНЕВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, известно об одном смертельном исходе, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)."По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", - говорится в заявлении организации.Сообщается, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании. Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.По данным ВОЗ, возраст заболевших от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе.Организация заявила, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41). "SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", - сообщили в организации.Как отметили в ВОЗ, общие меры профилактики аденовируса и других распространенных инфекций включают регулярное мытье рук и респираторную гигиену. Организация посоветовала странам-участницам ВОЗ расследовать случаи острого гепатита у детей и сообщать о них. При этом ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки или торговлю с Британией или любой другой страной, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html

https://ria.ru/20220330/covid-1780945673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, великобритания, испания, израиль, воз