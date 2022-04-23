https://ria.ru/20220423/gaz-1785056010.html
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно - РИА Новости, 23.04.2022
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 48,6 миллиона кубометров на 23 апреля, сообщила... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:03
2022-04-23T10:03
2022-04-23T10:03
экономика
украина
европа
газпром
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 48,6 миллиона кубометров на 23 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 48,6 миллиона кубических метров на 23 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле одновременно с потеплением в Европе транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
https://ria.ru/20220423/oplata-1785041347.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e759843eb21edf336563ffa1e0061f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, газпром, санкции в отношении россии
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно
"Газпром": Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно по заявкам потребителей