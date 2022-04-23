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Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно - РИА Новости, 23.04.2022
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Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно - РИА Новости, 23.04.2022
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 48,6 миллиона кубометров на 23 апреля, сообщила... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:03
2022-04-23T10:03
экономика
украина
европа
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 48,6 миллиона кубометров на 23 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 48,6 миллиона кубических метров на 23 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле одновременно с потеплением в Европе транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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экономика, украина, европа, газпром, санкции в отношении россии
10:03 23.04.2022
 
Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно

"Газпром": Транзит газа через Украину 23 апреля идет штатно по заявкам потребителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на газопроводе
Запорный кран на газопроводе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на газопроводе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 48,6 миллиона кубометров на 23 апреля, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 48,6 миллиона кубических метров на 23 апреля", - говорится в сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
В апреле одновременно с потеплением в Европе транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Еврокомиссия разъяснила механизм оплаты российского газа
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаГазпромСанкции в отношении России
 
 
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