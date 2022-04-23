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Европа и недели не протянет без российского газа, заявил Медведев - РИА Новости, 23.04.2022
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Европа и недели не протянет без российского газа, заявил Медведев
Европа и недели не протянет без российского газа, заявил Медведев - РИА Новости, 23.04.2022
Европа и недели не протянет без российского газа, заявил Медведев
Европа и недели не протянет без российского газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:02
2022-04-23T01:21
в мире
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европа и недели не протянет без российского газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Еврокомиссия ранее направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. В нем говорится, что процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ РФ,... что запрещено санкциями ЕС". В то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".Он отметил, что Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом.Ранее глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил агентству Франс Пресс, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, а банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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в мире, россия
01:02 23.04.2022 (обновлено: 01:21 23.04.2022)
 
Европа и недели не протянет без российского газа, заявил Медведев

Зампредседателя СБ Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европа и недели не протянет без российского газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Еврокомиссия ранее направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. В нем говорится, что процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ РФ,... что запрещено санкциями ЕС". В то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".
"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом.
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Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, а банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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