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Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта - РИА Новости, 23.04.2022
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Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта
Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта - РИА Новости, 23.04.2022
Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта
Британская экономика погрязла в кредитах, как и американская, а объем денежной массы на биржах и в банках растет, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:18
2022-04-23T03:18
экономика
великобритания
фунт стерлингов
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Британская экономика погрязла в кредитах, как и американская, а объем денежной массы на биржах и в банках растет, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.По его мнению, сегодня у страны худший за последнее время платежный баланс, промпроизводство падает, а индустрия услуг не дает нужного объема нематериальных активов. Несмотря на это, кто-то по-прежнему воспринимает фунт, как “тихую гавань”, предпочитая заключать в нем сделки. Однако на благо страны это не работает - обогащаются лишь лондонские финансисты.
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экономика, великобритания, фунт стерлингов
03:18 23.04.2022
 
Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта

Эксперт Тимофеев: экономика Британии погрязла в долгах, а ее промпроизводство падает

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Британская экономика погрязла в кредитах, как и американская, а объем денежной массы на биржах и в банках растет, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
“Великобритания, как и США, сделала ставку на “мозги” и технологии, поэтому сегодня она уже не является ведущим экспортером промышленных товаров, как когда-то, и лишь трансфертным финансовым рынком”, – считает он.
По его мнению, сегодня у страны худший за последнее время платежный баланс, промпроизводство падает, а индустрия услуг не дает нужного объема нематериальных активов. Несмотря на это, кто-то по-прежнему воспринимает фунт, как “тихую гавань”, предпочитая заключать в нем сделки. Однако на благо страны это не работает - обогащаются лишь лондонские финансисты.
 
ЭкономикаВеликобританияФунт стерлингов
 
 
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