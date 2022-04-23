Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта
Эксперт Тимофеев: экономика Британии погрязла в долгах, а ее промпроизводство падает
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Британская экономика погрязла в кредитах, как и американская, а объем денежной массы на биржах и в банках растет, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
“Великобритания, как и США, сделала ставку на “мозги” и технологии, поэтому сегодня она уже не является ведущим экспортером промышленных товаров, как когда-то, и лишь трансфертным финансовым рынком”, – считает он.
По его мнению, сегодня у страны худший за последнее время платежный баланс, промпроизводство падает, а индустрия услуг не дает нужного объема нематериальных активов. Несмотря на это, кто-то по-прежнему воспринимает фунт, как “тихую гавань”, предпочитая заключать в нем сделки. Однако на благо страны это не работает - обогащаются лишь лондонские финансисты.