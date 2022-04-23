https://ria.ru/20220423/funt-1785035797.html

Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта

Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта - РИА Новости, 23.04.2022

Эксперт напомнил о расплате Британии за потерю статуса фунта

Британская экономика погрязла в кредитах, как и американская, а объем денежной массы на биржах и в банках растет, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:18

2022-04-23T03:18

2022-04-23T03:18

экономика

великобритания

фунт стерлингов

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Британская экономика погрязла в кредитах, как и американская, а объем денежной массы на биржах и в банках растет, пояснил агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.По его мнению, сегодня у страны худший за последнее время платежный баланс, промпроизводство падает, а индустрия услуг не дает нужного объема нематериальных активов. Несмотря на это, кто-то по-прежнему воспринимает фунт, как “тихую гавань”, предпочитая заключать в нем сделки. Однако на благо страны это не работает - обогащаются лишь лондонские финансисты.

великобритания

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, великобритания, фунт стерлингов