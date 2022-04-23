https://ria.ru/20220423/essity-1785049000.html

Эксперт оценила уход производителя туалетной бумаги Zewa из России

Эксперт оценила уход производителя туалетной бумаги Zewa из России - РИА Новости, 23.04.2022

Эксперт оценила уход производителя туалетной бумаги Zewa из России

Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший об уходе из России, занимает в стране треть рынков туалетной РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:42

2022-04-23T08:42

2022-04-23T16:06

экономика

россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший об уходе из России, занимает в стране треть рынков туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платочков, сообщила РИА Новости сооснователь Skolkovo NextGen и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская."Уход Essity с российского рынка серьезен, так как торговые марки компании занимают существенную долю в своих категориях. <...> Бренды Essity лидируют и достигают 27-37% — в зависимости от сетей и регионов", — заявила Сумишевская.Она отметила, что ближайшими конкурентами, которые могут занять освобождающуюся нишу, видятся российский производитель Viero и турецкий Papia, совокупная доля которых сейчас меньше, чем у шведской компании. Эксперт добавила, что в контексте конкуренции не стоит забывать и про крупных ретейлеров, которые зачастую создают собственные торговые марки, однако к таким непрофильным производителям все еще остаются вопросы по качеству продукции."В подгузниках и женской гигиене ситуация менее зависимая: доля Essity достигает порядка семи-десяти процентов. Здесь с учетом однозначного лидерства конкурентов доля явно будет поглощена иностранными Procter & Gamble и Kimberly Clark, а также российским производителем Bella", — считает Сумишевская.Продажи шведской компании Essity ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. В пятницу компания объявила о том, что рассматривает все варианты ухода с российского рынка, включая продажу бизнеса. При этом пока фабрики продолжают работать в обычном режиме и продажи продукции на территории страны не прекращаются.

https://ria.ru/20210325/bumaga-1602839987.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия