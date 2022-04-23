https://ria.ru/20220423/embargo-1785119389.html

Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил против введения эмбарго на российский газ

Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил против введения эмбарго на российский газ - РИА Новости, 23.04.2022

Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил против введения эмбарго на российский газ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители и заявил, что Россия не будет останавливать поставки газа. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:20

2022-04-23T21:20

2022-04-23T21:20

олаф шольц

в мире

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украина

роснефть

герхард шредер

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители и заявил, что Россия не будет останавливать поставки газа."Этого не произойдет", - ответил Шредер газете New York Times на вопрос о том, станет ли Россия останавливать поставки.Экс-канцлер заявил, что в противном случае он "сложит полномочия", не уточнив, о каких постах идет речь. Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти" и является главой комитета акционеров Nord Stream AG."В целом, начиная с 1960-х годов, сотрудничество с Советским Союзом, а затем и с Россией носило постоянный характер. Они получали деньги и поставляли газ. Даже в самые суровые времена холодной войны не было никаких проблем", - сказал Шредер.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что введение эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку оно не приведет к окончанию российской спецоперации на Украине, но будет иметь "значительные последствия" для Германии и всей Европы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/izolyatsiya-1785113958.html

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олаф шольц, в мире, германия, украина, роснефть, герхард шредер, европа