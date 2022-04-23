https://ria.ru/20220423/eltsin-1785072434.html

К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы

К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы - РИА Новости, 23.04.2022

К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы

Люди несут цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище, политик ушел из жизни пятнадцать лет назад 23 апреля 2007 года на... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:53

2022-04-23T12:53

2022-04-23T12:53

борис ельцин

общество

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Люди несут цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище, политик ушел из жизни пятнадцать лет назад 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни, передаёт корреспондент РИА Новости."Я стараюсь ходить каждый год (возлагать цветы - ред.), был его сторонником во время президентства. Лично знакомы не были, но видел его несколько раз на митингах", - сказал РИА Новости один из пришедших почтить память.Возложить цветы приходили десятки людей разных возрастов: пожилые люди, молодёжь и семьи с детьми. У могилы политика стоят букеты красных и розовых роз и хризантемы.Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).

https://ria.ru/20220409/nato-1782632622.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис ельцин, общество, москва