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К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы - РИА Новости, 23.04.2022
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К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы
К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы - РИА Новости, 23.04.2022
К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы
Люди несут цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище, политик ушел из жизни пятнадцать лет назад 23 апреля 2007 года на... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:53
2022-04-23T12:53
борис ельцин
общество
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Люди несут цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище, политик ушел из жизни пятнадцать лет назад 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни, передаёт корреспондент РИА Новости."Я стараюсь ходить каждый год (возлагать цветы - ред.), был его сторонником во время президентства. Лично знакомы не были, но видел его несколько раз на митингах", - сказал РИА Новости один из пришедших почтить память.Возложить цветы приходили десятки людей разных возрастов: пожилые люди, молодёжь и семьи с детьми. У могилы политика стоят букеты красных и розовых роз и хризантемы.Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).
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борис ельцин, общество, москва
12:53 23.04.2022
 
К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы

К могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГодовщина смерти первого президента РФ Б.Н. Ельцина
Годовщина смерти первого президента РФ Б.Н. Ельцина - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Годовщина смерти первого президента РФ Б.Н. Ельцина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Люди несут цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище, политик ушел из жизни пятнадцать лет назад 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я стараюсь ходить каждый год (возлагать цветы - ред.), был его сторонником во время президентства. Лично знакомы не были, но видел его несколько раз на митингах", - сказал РИА Новости один из пришедших почтить память.
Возложить цветы приходили десятки людей разных возрастов: пожилые люди, молодёжь и семьи с детьми. У могилы политика стоят букеты красных и розовых роз и хризантемы.
Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).
Президент России Владимир Путин и президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 02:33
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