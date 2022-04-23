https://ria.ru/20220423/ebola-1785093673.html

В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола

В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола - РИА Новости, 23.04.2022

В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола

Первый случай заражения лихорадкой Эбола после объявления об окончании вспышки выявлен в Демократической Республике Конго, заболевший скончался, сообщает бюро... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:39

2022-04-23T16:39

2022-04-23T16:54

в мире

демократическая республика конго

экваториальная провинция

африка

воз

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый случай заражения лихорадкой Эбола после объявления об окончании вспышки выявлен в Демократической Республике Конго, заболевший скончался, сообщает бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.В декабре 2021 года минздрав ДР Конго объявил о завершении тринадцатой вспышки геморрагической лихорадки Эбола в стране."Органы здравоохранения в Демократической Республике Конго сегодня объявили о вспышке лихорадки Эбола после подтверждения случая в Мбандаке, городе в северо-западной Экваториальной провинции. Это третья вспышка в провинции с 2018 года. Пока был подтвержден только один случай", - говорится в заявлении на сайте бюро ВОЗ в Африке.По данным ВОЗ, 31-летний мужчина начал испытывать симптомы 5 апреля, больше недели лечился на дому, а потом обратился за помощью в больницу.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/virus-1761016944.html

https://ria.ru/20210218/ebola-1598024570.html

демократическая республика конго

экваториальная провинция

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, демократическая республика конго, экваториальная провинция, африка, воз