16:39 23.04.2022 (обновлено: 16:54 23.04.2022)
В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола
В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола, заболевший умер
© AP Photo / Sunday AlambaМедик в защитном костюме
© AP Photo / Sunday Alamba
Медик в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый случай заражения лихорадкой Эбола после объявления об окончании вспышки выявлен в Демократической Республике Конго, заболевший скончался, сообщает бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.
В декабре 2021 года минздрав ДР Конго объявил о завершении тринадцатой вспышки геморрагической лихорадки Эбола в стране.
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"Органы здравоохранения в Демократической Республике Конго сегодня объявили о вспышке лихорадки Эбола после подтверждения случая в Мбандаке, городе в северо-западной Экваториальной провинции. Это третья вспышка в провинции с 2018 года. Пока был подтвержден только один случай", - говорится в заявлении на сайте бюро ВОЗ в Африке.
По данным ВОЗ, 31-летний мужчина начал испытывать симптомы 5 апреля, больше недели лечился на дому, а потом обратился за помощью в больницу.
"Двадцать первого апреля пациент был госпитализирован в центр лечения Эболы для интенсивной терапии, но в тот же день скончался. Распознав симптомы, медицинские работники немедленно представили образцы для теста на заболевание, вызванное вирусом Эбола", - информирует бюро ВОЗ. Сейчас идет расследование для установления источника вспышки.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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