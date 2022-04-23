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Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек

Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек - РИА Новости, 23.04.2022

Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек

Под Томском в ДТП погибли две 16-летние девушки, в происшедшем заподозрили сотрудника районного отдела МВД. Об этом сообщили в региональном главке ведомства. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:56

2022-04-23T12:56

2022-04-23T16:29

происшествия

мельниково

шегарский район

россия

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НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Под Томском в ДТП погибли две 16-летние девушки, в происшедшем заподозрили сотрудника районного отдела МВД. Об этом сообщили в региональном главке ведомства."Сотрудниками полиции задержан причастный к происшествию мужчина 1998 года рождения. Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", — говорится в пресс-релизе.По данным управления, в субботу около 4:30 (0:30 мск) в дежурную часть отдела МВД по Шегарскому району поступило сообщение, что в селе Мельниково на обочине дороги обнаружены тела двух девушек, предположительно, погибших в ДТП. По сведениям пешеходов, которые шли по краю проезжей части, подростков сбил водитель автомобиля ВАЗ. После этого он скрылся с места происшествия.В полиции назначили служебную проверку, мужчину отстранили от службы до появления ее результатов.О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Начальник областного УМВД направил в территориальный отдел полиции комиссию, которая выяснит обстоятельства инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html

мельниково

шегарский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мельниково, шегарский район, россия