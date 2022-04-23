https://ria.ru/20220423/dtp-1785072905.html
Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек
Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек - РИА Новости, 23.04.2022
Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек
Под Томском в ДТП погибли две 16-летние девушки, в происшедшем заподозрили сотрудника районного отдела МВД. Об этом сообщили в региональном главке ведомства. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:56
2022-04-23T12:56
2022-04-23T16:29
происшествия
мельниково
шегарский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Под Томском в ДТП погибли две 16-летние девушки, в происшедшем заподозрили сотрудника районного отдела МВД. Об этом сообщили в региональном главке ведомства."Сотрудниками полиции задержан причастный к происшествию мужчина 1998 года рождения. Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", — говорится в пресс-релизе.По данным управления, в субботу около 4:30 (0:30 мск) в дежурную часть отдела МВД по Шегарскому району поступило сообщение, что в селе Мельниково на обочине дороги обнаружены тела двух девушек, предположительно, погибших в ДТП. По сведениям пешеходов, которые шли по краю проезжей части, подростков сбил водитель автомобиля ВАЗ. После этого он скрылся с места происшествия.В полиции назначили служебную проверку, мужчину отстранили от службы до появления ее результатов.О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Начальник областного УМВД направил в территориальный отдел полиции комиссию, которая выяснит обстоятельства инцидента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html
мельниково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мельниково, шегарский район, россия
12:56 23.04.2022 (обновлено: 16:29 23.04.2022)
Пьяный полицейский в томском селе насмерть сбил двух девушек
Пьяный полицейский в селе в Томской области насмерть сбил двух девушек
НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Под Томском в ДТП погибли две 16-летние девушки, в происшедшем заподозрили сотрудника районного отдела МВД. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.
"Сотрудниками полиции задержан причастный к происшествию мужчина 1998 года рождения. Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", — говорится в пресс-релизе.
По данным управления, в субботу около 4:30 (0:30 мск) в дежурную часть отдела МВД по Шегарскому району
поступило сообщение, что в селе Мельниково
на обочине дороги обнаружены тела двух девушек, предположительно, погибших в ДТП. По сведениям пешеходов, которые шли по краю проезжей части, подростков сбил водитель автомобиля ВАЗ. После этого он скрылся с места происшествия.
В полиции назначили служебную проверку, мужчину отстранили от службы до появления ее результатов.
О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Начальник областного УМВД направил в территориальный отдел полиции комиссию, которая выяснит обстоятельства инцидента.