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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/donetsk-1785084085.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 13.30 выпустили 8 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства республики в Совместном... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:47
2022-04-23T14:59
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 8 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 13:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785084450.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, украина
14:47 23.04.2022 (обновлено: 14:59 23.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 8 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 13:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.
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Вчера, 14:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Украинские войска обстреляли Горловку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Петровский районУкраина
 
 
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