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Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/donetsk-1785044238.html
Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка
Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка
Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T07:30
2022-04-23T07:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.09 - населенный пункт Пески – город Донецк (Вольво - Центр): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785044101.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:30 23.04.2022 (обновлено: 07:31 23.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка

Украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по окраине Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.09 - населенный пункт Пески – город Донецк (Вольво - Центр): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
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