https://ria.ru/20220423/donetsk-1785044238.html

Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка

Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка

Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T07:30

2022-04-23T07:30

2022-04-23T07:31

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли северную окраину Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.09 - населенный пункт Пески – город Донецк (Вольво - Центр): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220423/obstrely-1785044101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина