https://ria.ru/20220423/dnr-1785066084.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов - РИА Новости, 23.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов
Военнослужащие сил ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера, говорится в заявлении Народной милиции ДНР. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:45
2022-04-23T11:45
2022-04-23T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащие сил ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили пятьдесят шесть украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785058907.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Силы ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 56 украинских националистов, танк и две БМП