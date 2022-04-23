https://ria.ru/20220423/diversanty-1785059190.html
СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине
СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине
СК России будет расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:33
2022-04-23T10:33
2022-04-23T12:04
в мире
великобритания
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК России будет расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил проанализировать сведения о заброске Британией подо Львов специалистов по диверсиям в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских нацистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Британия направила подо Львов специалистов из состава Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским спецслужбам в организации диверсий на территории Украины. SAS известны как специалисты по организации массовых протестных митингов, заказных убийств политдеятелей, а также подготовке терактов.Указанные данные будут тщательно проверены, сообщили в ведомстве. СК РФ в рамках своей компетенции обеспечит непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС России.
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785065382.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:33 23.04.2022 (обновлено: 12:04 23.04.2022)
СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине
СК будет расследовать деятельность британских диверсантов SAS на Украине