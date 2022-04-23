https://ria.ru/20220423/diversanty-1785059190.html

СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине

СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине - РИА Новости, 23.04.2022

СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине

СК России будет расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:33

2022-04-23T10:33

2022-04-23T12:04

в мире

великобритания

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК России будет расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил проанализировать сведения о заброске Британией подо Львов специалистов по диверсиям в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских нацистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Британия направила подо Львов специалистов из состава Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским спецслужбам в организации диверсий на территории Украины. SAS известны как специалисты по организации массовых протестных митингов, заказных убийств политдеятелей, а также подготовке терактов.Указанные данные будут тщательно проверены, сообщили в ведомстве. СК РФ в рамках своей компетенции обеспечит непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС России.

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785065382.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)