https://ria.ru/20220423/dezertir-1785072648.html

Из нацгвардии Украины дезертировал 861 военный, сообщили в Минобороны

Из нацгвардии Украины дезертировал 861 военный, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022

Из нацгвардии Украины дезертировал 861 военный, сообщили в Минобороны

В российском Минобороны сообщили о большом количестве дезертиров из рядов украинской нацгвардии. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:54

2022-04-23T12:54

2022-04-23T14:23

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В российском Минобороны сообщили о большом количестве дезертиров из рядов украинской нацгвардии."Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части", — заявили в ведомстве.По данным Минобороны, больше всего дезертирств подтверждено в воинской части номер 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) – 152 человека. Также большое количество случаев отмечено в частях под номерами 3014 (84), 3033 (82) и 3030 (79).Еще тридцать семь военных отказались выполнять приказы и покинули воинскую часть номер 3057, в состав которой входит отряд "Азов". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс