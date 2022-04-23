https://ria.ru/20220423/deti-1785045795.html

Воробьев и Львова-Белова встретили в Апрелевке детей-сирот из ДНР

Воробьев и Львова-Белова встретили в Апрелевке детей-сирот из ДНР - РИА Новости, 23.04.2022

Воробьев и Львова-Белова встретили в Апрелевке детей-сирот из ДНР

Эвакуированные в Россию 27 детей-сирот из ДНР прибыли в подмосковную Апрелевку и были переданы в семьи под временную опеку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T07:50

2022-04-23T07:50

2022-04-23T12:08

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АПРЕЛЕВКА (Московская обл.), 23 апр — РИА Новости. Эвакуированные в Россию 27 детей-сирот из ДНР прибыли в подмосковную Апрелевку и были переданы в семьи под временную опеку, передает корреспондент РИА Новости.Детей на железнодорожной платформе встретили уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сирот передали под временную опеку в десять семей из Богородского, Домодедовского, Волоколамского, Серпуховского, Талдомского, Чеховского и других городских округов Подмосковья.Как рассказали в аппарате уполномоченного, семьи для этих детей подбирались с учетом всех особенностей, состояния здоровья, их потребностей и обстоятельств, с необходимым опытом – многодетные и приемные, некоторые из них уже имеют практику приема детей из Донбасса с 2014 года.Отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ранее находились в детских учреждениях на территории ДНР."В основном все дети имеют братьев или сестер (сиблинги), есть из многодетных семей (одна группа – четыре ребенка и три – по три). Самому младшему мальчику три года, старшей девочке – 17 лет, большинство детей в возрасте от 9 до 11 лет, по двое 5-, 7-, 8-, 13- и 14-летних. Среди них четверо – с инвалидностью в связи с фенилкетонурией, ментальными нарушениями, в том числе аутизмом, эпилепсией и нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сообщили в аппарате."Заранее выехала команда специалистов, психологов, которая работала с детьми, выясняли, хотят ли они попасть в семью. Потом осуществлялся подбор семьи, которая наиболее была хороша для каждого конкретного ребенка. Потом проводили видеосвязь, они общались, знакомились. И сейчас настолько было радостно видеть, когда дети зашли, они друг друга с родителями уже узнавали, потому что они уже познакомились и они уже свои", - сказала уполномоченный Львова-Белова.Кроме того, детский омбудсмен отметила, что пока дети будут жить под временной опекой, позже будут размещены в приемных семьях."Во вторник будет заседание первых штабов, которые должны урегулировать законодательства РФ и ЛДНР, чтобы семьи могли спокойно заниматься воспитанием своих детей. И ещё у нас есть ребятишки, которых, я очень надеюсь, мы сможем разместить в семьях", - добавила Львова-Белова."Детки сейчас поедут домой с хорошим настроением, 27 человек. Сейчас (на железнодорожную станцию - ред.) 20 приехало, а всего 27. На автобусах приехали пораньше. Здесь сёстры и братья", - сказал губернатор подмосковья Андрей Воробьёв.Как отметила жительница Домодедово Галина, которая взяла под опеку двоих детей-двойняшек, ребят разделили по разным учреждениям Украины на два года. Сегодня им удалось воссоединиться.Как сообщила корреспонденту РИА Новости детский уполномоченный по Московской области Ксения Мишонова, детей перевозили на специальном поезде из Ростова. Там же дистанционно ребята познакомились со своими новыми семьями, а после отправились в Подмосковье. Омбудсмен сопровождала детей всю дорогу.После эвакуации в Россию дети были размещены в детских учреждениях Ростовской области – в лагере "Ромашка" и детском центре "Спутник", а также в интернатах в Нижнем Новгороде и Курске.По данным Минобороны РФ, более 9,5 тысячи пунктов временного размещения развернуты для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, в Россию эвакуированы более 155 тысяч детей.

https://ria.ru/20220415/samolet-1783636658.html

https://ria.ru/20220421/donbass-1784812813.html

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Максим Горбачев

общество, россия, московская область (подмосковье), донецкая народная республика