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РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги - РИА Новости, 23.04.2022
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РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги
РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги - РИА Новости, 23.04.2022
РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги
Центробанк работает над поправками к федеральному закону "О национальной платежной системе", чтобы обязать банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:58
2022-04-23T13:57
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Центробанк работает над поправками к федеральному закону "О национальной платежной системе", чтобы обязать банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.Как ожидается, такие меры позволят эффективнее защищать интересы людей, пострадавших от злоумышленников."Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", — передает РБК слова представителя ЦБ.Таким образом, предлагаемые меры помогут в случаях, когда перевод денег произошел без уведомления от банка владельца карты или счета либо без его согласия. Потребовать возмещения средств можно будет, если карта пропала или ее украли, но только когда клиент сообщил об этом кредитной организации. Иначе она вправе не возвращать деньги.Активность телефонных мошенников в России с конца февраля снизилась примерно в пять раз по сравнению с началом года. С января по середину февраля Банк России заблокировал более 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, к апрелю — еще 17 тысяч.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)
11:58 23.04.2022 (обновлено: 13:57 23.04.2022)
 
РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги

РБК: Центробанк хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Центробанк работает над поправками к федеральному закону "О национальной платежной системе", чтобы обязать банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.
Как ожидается, такие меры позволят эффективнее защищать интересы людей, пострадавших от злоумышленников.
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"Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", — передает РБК слова представителя ЦБ.
Таким образом, предлагаемые меры помогут в случаях, когда перевод денег произошел без уведомления от банка владельца карты или счета либо без его согласия. Потребовать возмещения средств можно будет, если карта пропала или ее украли, но только когда клиент сообщил об этом кредитной организации. Иначе она вправе не возвращать деньги.
Активность телефонных мошенников в России с конца февраля снизилась примерно в пять раз по сравнению с началом года. С января по середину февраля Банк России заблокировал более 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, к апрелю — еще 17 тысяч.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РБК (медиагруппа)
 
 
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