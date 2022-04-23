https://ria.ru/20220423/dengi-1785066802.html

РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги

РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги - РИА Новости, 23.04.2022

РБК: ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги

Центробанк работает над поправками к федеральному закону "О национальной платежной системе", чтобы обязать банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:58

2022-04-23T11:58

2022-04-23T13:57

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Центробанк работает над поправками к федеральному закону "О национальной платежной системе", чтобы обязать банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.Как ожидается, такие меры позволят эффективнее защищать интересы людей, пострадавших от злоумышленников."Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", — передает РБК слова представителя ЦБ.Таким образом, предлагаемые меры помогут в случаях, когда перевод денег произошел без уведомления от банка владельца карты или счета либо без его согласия. Потребовать возмещения средств можно будет, если карта пропала или ее украли, но только когда клиент сообщил об этом кредитной организации. Иначе она вправе не возвращать деньги.Активность телефонных мошенников в России с конца февраля снизилась примерно в пять раз по сравнению с началом года. С января по середину февраля Банк России заблокировал более 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, к апрелю — еще 17 тысяч.

https://ria.ru/20220414/rubl-1783579016.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)