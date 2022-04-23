https://ria.ru/20220423/delo-1785050207.html
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом - РИА Новости, 23.04.2022
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом
СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбуждено по факту смерти работников Гайского ГОК, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:01
2022-04-23T09:01
2022-04-23T09:17
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбуждено по факту смерти работников Гайского ГОК, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия 23 апреля 2022 года около 08.50 часов в шахте ПАО "Гайский ГОК" наступила смерть трёх работников организации."Возбуждено уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО "Гайский горно-обогатительного комбинат" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Следователи СК РФ работают на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220422/afganistan-1784993207.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:01 23.04.2022 (обновлено: 09:17 23.04.2022)
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом
СК возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве на руднике в Оренбургской области