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СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом - РИА Новости, 23.04.2022
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СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом - РИА Новости, 23.04.2022
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом
СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбуждено по факту смерти работников Гайского ГОК, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:01
2022-04-23T09:17
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбуждено по факту смерти работников Гайского ГОК, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия 23 апреля 2022 года около 08.50 часов в шахте ПАО "Гайский ГОК" наступила смерть трёх работников организации."Возбуждено уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО "Гайский горно-обогатительного комбинат" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Следователи СК РФ работают на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:01 23.04.2022 (обновлено: 09:17 23.04.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом

СК возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве на руднике в Оренбургской области

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбуждено по факту смерти работников Гайского ГОК, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия 23 апреля 2022 года около 08.50 часов в шахте ПАО "Гайский ГОК" наступила смерть трёх работников организации.
"Возбуждено уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО "Гайский горно-обогатительного комбинат" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Следователи СК РФ работают на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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