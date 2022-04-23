https://ria.ru/20220423/defolt-1785035382.html

Экономист рассказал, как застраховать сбережения от дефолта

Экономист рассказал, как застраховать сбережения от дефолта - РИА Новости, 23.04.2022

Экономист рассказал, как застраховать сбережения от дефолта

Прямой страховки от дефолта государства нет, а те страховые продукты, что продаются на бирже, предполагают лишь диверсификацию портфеля. За последние месяцы... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T02:17

2022-04-23T02:17

2022-04-23T02:17

экономика

россия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прямой страховки от дефолта государства нет, а те страховые продукты, что продаются на бирже, предполагают лишь диверсификацию портфеля. За последние месяцы такие страховки подорожали вдвое, но диверсифицировать вложения вы можете самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, самый удобный способ обезопасить средства от любой нестабильности - “разложить по разным корзинам. Речь идет, в том числе, о валютах. “Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства”, - разъяснил эксперт.Он напомнил, что ситуация с Россией отличается от классического дефолта - даже если его объявят, он будет скорее рукотворным. Ведь у страны достаточно денег, чтобы погасить все свои внешние долги несколько раз. В сложившейся ситуации последствия такого дефолта будут минимальными, поскольку государство в лице регулятора в значительной степени контролирует курс рубля.

https://ria.ru/20220412/sberezheniya-1783016922.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия