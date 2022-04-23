Экономист рассказал, как застраховать сбережения от дефолта
Экономист Коган посоветовал держать сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта
Пустой кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прямой страховки от дефолта государства нет, а те страховые продукты, что продаются на бирже, предполагают лишь диверсификацию портфеля. За последние месяцы такие страховки подорожали вдвое, но диверсифицировать вложения вы можете самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его словам, самый удобный способ обезопасить средства от любой нестабильности - “разложить по разным корзинам. Речь идет, в том числе, о валютах. “Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства”, - разъяснил эксперт.
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Он напомнил, что ситуация с Россией отличается от классического дефолта - даже если его объявят, он будет скорее рукотворным. Ведь у страны достаточно денег, чтобы погасить все свои внешние долги несколько раз. В сложившейся ситуации последствия такого дефолта будут минимальными, поскольку государство в лице регулятора в значительной степени контролирует курс рубля.