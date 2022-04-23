https://ria.ru/20220423/davlenie-1785102501.html

Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения

Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения - РИА Новости, 23.04.2022

Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения

Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:16

2022-04-23T18:16

2022-04-23T18:33

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

сша

государственный департамент сша

министерство обороны сша

организация по запрещению химического оружия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить её полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за "красной линией". Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия - с 27 сентября 2017 года - это было верифицировано ОЗХО. "Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются "подкинуть" оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине", - пояснила представитель МИД.По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки. Захарова добавила, что есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов говорил, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/ssha-1784990497.html

https://ria.ru/20220423/rossiya-1785090988.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, организация по запрещению химического оружия