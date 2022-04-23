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Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения - РИА Новости, 23.04.2022
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Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения
Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения - РИА Новости, 23.04.2022
Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения
Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:16
2022-04-23T18:33
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить её полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за "красной линией". Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия - с 27 сентября 2017 года - это было верифицировано ОЗХО. "Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются "подкинуть" оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине", - пояснила представитель МИД.По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки. Захарова добавила, что есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов говорил, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/ssha-1784990497.html
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санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, организация по запрещению химического оружия
18:16 23.04.2022 (обновлено: 18:33 23.04.2022)
 
Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения

Представитель МИД Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить её полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за "красной линией". Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не контролируют посеянный ими самими хаос на Украине, заявила Захарова
Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия - с 27 сентября 2017 года - это было верифицировано ОЗХО. "Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются "подкинуть" оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине", - пояснила представитель МИД.
По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки. Захарова добавила, что есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов говорил, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
16:03
В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"
 
Санкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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