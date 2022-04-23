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Премьер Чехии поддержал заявку об увеличении военного бюджета - РИА Новости, 23.04.2022
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Премьер Чехии поддержал заявку об увеличении военного бюджета
Премьер Чехии поддержал заявку об увеличении военного бюджета - РИА Новости, 23.04.2022
Премьер Чехии поддержал заявку об увеличении военного бюджета
Чешский премьер Петр Фиала сообщил в субботу журналистам, что поддержит в кабмине обращение главы минобороны Яны Черноховой о повышении бюджета военного... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:34
2022-04-23T16:19
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
чехия
нато
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ПРАГА, 23 апр - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сообщил в субботу журналистам, что поддержит в кабмине обращение главы минобороны Яны Черноховой о повышении бюджета военного ведомства на 2022 год на 1,4 миллиарда крон (около 63 миллионов долларов)."Это будет первый конкретный шаг в рамках нашего намерения повысить инвестиции в оборону на 48 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда долларов) в течение ближайших трех лет", - заявил Фиала.Ранее Чернохова обратилась с письмом в минфин республики с просьбой о повышении бюджета своего ведомства для оперативных закупок военных материалов.По словам премьера, благодаря тому, что в поставках военных материалов для минобороны будут участвовать и чешские оборонные предприятия, "это станет одновременно поддержкой национальной промышленности, экономики в целом и занятости".В начале апреля депутаты парламента по просьбе Черноховой, в связи с военными действиями на Украине, согласились с повышением оборонного бюджета на 1 миллиард крон (около 45 миллионов долларов), в результате чего бюджет минобороны на 2022 год составил 89,1 миллиарда крон (около 4 миллиардов долларов).По мнению главы минфина Збынека Станюры, в результате увеличения бюджета минобороны такими темпами, кабмин Чехии может выполнить свое обязательство добиться выделения на оборонные расходы требуемых в НАТО 2% ВВП ранее, чем намечалось в его программном заявлении, в котором обещанной датой стоял 2025 год.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220422/sotrudnichestvo-1784827563.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, чехия, нато
15:34 23.04.2022 (обновлено: 16:19 23.04.2022)
 
Премьер Чехии поддержал заявку об увеличении военного бюджета

Премьер Чехии поддержал заявку об увеличении военного бюджета на 63 миллиона долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Староместскую площадь в Праге
Вид на Староместскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Староместскую площадь в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 23 апр - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сообщил в субботу журналистам, что поддержит в кабмине обращение главы минобороны Яны Черноховой о повышении бюджета военного ведомства на 2022 год на 1,4 миллиарда крон (около 63 миллионов долларов).
"Это будет первый конкретный шаг в рамках нашего намерения повысить инвестиции в оборону на 48 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда долларов) в течение ближайших трех лет", - заявил Фиала.
Ранее Чернохова обратилась с письмом в минфин республики с просьбой о повышении бюджета своего ведомства для оперативных закупок военных материалов.
По словам премьера, благодаря тому, что в поставках военных материалов для минобороны будут участвовать и чешские оборонные предприятия, "это станет одновременно поддержкой национальной промышленности, экономики в целом и занятости".
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В начале апреля депутаты парламента по просьбе Черноховой, в связи с военными действиями на Украине, согласились с повышением оборонного бюджета на 1 миллиард крон (около 45 миллионов долларов), в результате чего бюджет минобороны на 2022 год составил 89,1 миллиарда крон (около 4 миллиардов долларов).
По мнению главы минфина Збынека Станюры, в результате увеличения бюджета минобороны такими темпами, кабмин Чехии может выполнить свое обязательство добиться выделения на оборонные расходы требуемых в НАТО 2% ВВП ранее, чем намечалось в его программном заявлении, в котором обещанной датой стоял 2025 год.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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