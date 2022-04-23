https://ria.ru/20220423/chandran-1784967720.html

Бала Чандран: Малайзия не признает односторонние санкции против России

Бала Чандран: Малайзия не признает односторонние санкции против России - РИА Новости, 23.04.2022

Бала Чандран: Малайзия не признает односторонние санкции против России

После введения западными странами масштабных санкций в отношении России, резко вырос интерес российского бизнеса к сотрудничеству с Малайзией – власти получают... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:00

2022-04-23T11:00

2022-04-23T11:00

интервью

бала чандран

малайзия

россия

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После введения западными странами масштабных санкций в отношении России, резко вырос интерес российского бизнеса к сотрудничеству с Малайзией – власти получают запросы о продукции азиатской страны в сельском хозяйстве, здравоохранении и электронике. О том, почему Малайзия не будет присоединяться к санкциям против России, как две страны смогут решить логистические и финансовые проблемы и как ограничительные меры сказались на работе дипломатов в России в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал посол Малайзии в России Бала Чандран.– Ранее глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла, выступая в парламенте страны, заявил, что ваша страна не введет односторонних санкций против России. Однако нет ли у вас опасений, что западные санкции отразятся на торгово-экономическом сотрудничестве наших стран? Что планируется сделать, чтобы не допустить этого?– Хочу пояснить, что давняя и принципиальная позиция Малайзии – не признавать введение санкций в одностороннем порядке в отношении каких-либо государств. Что касается влияния санкций, я отметил, что для нас любые санкции имеют негативное влияние, в особенности в области торговли и экономической деятельности. К сожалению, должен отметить, что санкции также оказывают негативное воздействие на жизни обычных граждан. В части нашей двусторонней экономической деятельности мы уже видим сбои в ведении предпринимательской деятельности. В особенности в том, что касается совершения финансовых сделок, а также в сфере услуг. Важно отметить, что разрушены цепочки поставок и сервисы поддержки для ведения бизнеса. И все это произошло из-за санкций. Санкции также стали причиной нестабильности, у предпринимательского сообщества появилось множество проблем в ведении бизнеса с Россией. Все это вызывает у нас серьезную озабоченность.Отдельно я должен подчеркнуть, что санкции нарушили процесс обучения и стали проблемой для студентов, которые обучаются в России. У нас большое количество учащихся в вашей стране. И они получают профессиональное образование: изучают медицину, авиацию, инженерное дело. Более 1500 студентов сейчас находятся в России. Их родители не могут оказать им финансовую поддержку, чтобы их дети могли продолжить обучение, просто потому что они не могут перевести им деньги, точно также не могут перевести им средства на банковские карты, т.к. они не могут использовать свои карты в России. Все это вызывает большое беспокойство у нас, у родителей малазийских студентов, самих студентов и бизнеса.– Какие шаги можно предпринять, чтобы минимизировать ущерб?– Для решения этих проблем, как в Малайзии, так и в России привлекают бизнес – мы спрашиваем какие конкретно у них проблемы, где именно острые проблемы. А затем мы работаем с участниками процесса и регуляторами Малайзии и России, чтобы решить вопрос в каждом конкретном случае.Но это все – временные решения проблем по части финансовых операций, включая ситуацию с нашими студентами. Мы изучаем все возможные варианты наилучшего решения проблем, которых стало гораздо больше из-за введения санкций.– Были введены санкции, ограничивающие поставки высокотехнологичного оборудования в Россию. Учитывая важную роль Малайзии в мировых поставках полупроводников, электроники, сможете ли вы заменить поставки такой продукции в Россию? Ведутся ли переговоры с российской стороной на этот счет?– Я хорошо понимаю контекст вашего вопроса. Я очень рад, что вы считаете, что Малайзия могла бы стать поставщиком высокотехнологичного оборудования в Россию. Малайзия – один из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему.Ну, что ж, будем ли мы способны заместить эти поставки? Малазийская экономика очень открытая. Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства.Малазийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен. В настоящее время я не осведомлен о каких-либо переговорах на правительственном уровне, но я надеюсь, что будет множество переговоров на уровне бизнеса по этой теме.– Известно ли вам о каких-либо уже состоявшихся переговорах между предпринимателями наших стран по этой теме?– О каких-либо конкретных переговорах мне пока не известно. Но я могу сказать, что наше посольство здесь в России получает множество запросов о разных видах продукции от российского бизнеса. Мы пытаемся удовлетворить запросы российских предпринимателей, налаживая для них контакты с малазийской стороной. Они затрагивают ряд отраслей: в части здравоохранения (медоборудование), сельское хозяйство, электроника. Мы видим резкое увеличение запросов информации с российской стороны по поставкам и предприятиям. У посольства сейчас много работы, так как оно является посредником. Я очень надеюсь, что мы увидим какие-либо конкретные результаты взаимодействия между представителями бизнеса двух сторон.Мы достигли высокого уровня роста ВВП, просто потому что экономическая основа Малайзии – частный сектор. Они свободны в том, как им реагировать на рыночные факторы, на спрос и предложения, а также принимать решения в части того, что они считают правильным для своего бизнеса. Государство является преимущественно лишь посредником. И вот почему на ваш вопрос о готовности поставок в России, я отвечаю, что это вопрос не к представителям государства, а к бизнесу. Я уверен, что если будет запрос от российской стороны, основанный на спросе и предложении рынка, малазийский бизнес, естественно, будет реагировать на такой спрос.– Вы упомянули, что получаете множество запросов от российского бизнеса. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.– Мы получаем запросы относительно товаров медицинского назначения, в том числе касательно оборудования, медтехники, в частности в сфере стоматологии. Также поступают запросы, касающиеся поставок в области сельского хозяйства, в частности, пальмового масла. Помимо этого, поступают приглашения для представителей малазийского бизнеса приехать и представить российскому рынку свою продукцию в тех сферах, которые я упомянул. Мы проинформировали малазийский деловые круги обо всех возможностях, которые предлагает сейчас российский рынок. Все это сейчас рассматривается.Что касается товаров медицинского назначения, рад отметить, что малазийские компании уже поставляют целый ряд данной продукции в Россию. Они были готовы к этому еще до нынешней ситуации (связанной с санкциями – ред.). Даже во время пандемии мы поставляли товары медицинского назначения в Россию, в частности, медицинские маски, резиновые перчатки, термометры и прочее.– Готова ли Малайзия нарастить поставки косметики и одежды в Россию?– В Малайзии есть множество текстильных предприятий, производств одежды. Экспорт в сфере одежды и текстиля составляет почти три миллиарда долларов. Но что касается производства косметики в Малайзии, должен сказать, что эта отрасль еще мала – мы потребляем больше, чем производим. И в том, что касается косметики, Малайзия ищет возможности для увеличения импорта. Если Россия производит большое количество косметики, это может стать хорошей темой для обсуждения на совместной российско-малазийской комиссии.Есть новая продукция, которую мы пытаемся продвигать на российский рынок, она называется "кенаф". Это высококачественное волокно, которое используется в судоходной отрасли, в портах, для упаковки. Таким образом, Малайзия смогла бы сыграть существенную роль при поставке сельскохозяйственной продукции в Россию и поддержать российскую промышленность и экономику. Обсуждения уже ведутся на уровне нашей двусторонней комиссии, в которую входит рабочая группа по торговле и экономике. В настоящее время обсуждения ведутся на правительственном уровне.– А когда планируется проведение следующей комиссии?– Последнее заседание состоялась два года назад. К сожалению, COVID-19 стал проблемой для всех нас, поэтому в прошлом году оно не состоялось – была очередь Малайзии проводить комиссию. Я надеюсь, что будет возможность провести заседание совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству во второй четверти 2022 года.– Как будет решаться вопрос транспортировки на фоне логистических проблем?– Малайзия в одиночку не сможет решить эти проблемы. Тут требуется совместное решение. Должен признать, у меня нет ответа на этот вопрос в данный момент. Но бизнес-сектор представляют очень умные люди, и они найдут решение для этой задачи. Думаю, это временная проблема. Бизнес найдет способ решить ее. Участники отрасли производства всегда ищут альтернативные варианты, среди них – перенаправление грузопотока в порты, которые не затронули санкции.Россия – огромная страна. Совершенно точно, что грузопотоки возрастут со временем. Если взглянуть на запад России, вы увидите проблемы. Но если посмотреть на восток страны, то увидите, что перевозка грузов возможна по восточному коридору, в том числе из Владивостока. Да, увеличится время доставок и затраты, но эту проблему надо будет решить бизнесу.– Планирует ли Малайзия переходить на взаиморасчеты в национальных валютах в торговле с Россией?– Конечно, переход на расчет в национальных валютах – это один из механизмов, который используют страны. Но как я понимаю, чтобы этот механизм работал, должны быть общие элементы между государствами-участниками. Наиболее важные элементы – это объем торговли и инвестиций. Он должен быть существенным, достаточно большим, для того, чтобы этот механизм мог работать. Если объем торговли и инвестиций достаточно большой, то есть взаимный спрос на национальные валюты сторон. Если нет спроса на национальные валюты, тогда этот механизм, соответственно, не работает.Сейчас около 71% малазийского экспорта направляется в азиатские страны, только 13% – в Северную Америку, и всего около 9% – в Европу. Именно поэтому в нынешних условиях для Малайзии взаиморасчеты в национальных валютах были бы более востребованы в рамках азиатского региона. Так как существенного объема торговли и инвестиций между Россией и Малайзией нет, я не вижу возможности перехода на такой механизм. У российского бизнеса должна быть большая потребность в ринггитах, а у малазийского – в рублях. Пока ее нет, переход на нацвалюты не применим.– Насколько критично для сотрудничества наших стран отключение ряда российских банков от SWIFT? Будете ли вы присоединяться к нашей системе передачи финансовых сообщений, аналогу SWIFT?– Думаю, малазийские финансовые институты внимательно изучат ее. И, если она будет отвечать ряду критериев, то они присоединятся, если нет – будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнера, который ведет бизнес с Россией, все они изучают пути ведения дел. Если будут признаки того, что это хорошее коммерческое решение, тогда я уверен, что они этим воспользуются.– Обсуждает ли Малайзия с российскими властями возможность возобновления прямого авиасообщения? Когда может произойти его запуск?– Эти вопросы на самом деле ключевые в наших двусторонних отношениях. Россия и Малайзия едины во мнении, что транспортное сообщение – один из приоритетов двусторонних отношений. В настоящий момент россияне и малазийцы вынуждены пользоваться транзитными рейсами, потому что между Москвой и Куала-Лумпур нет прямых рейсов с 2000 года.Что бы мы хотели видеть? "Аэрофлот". "Аэрофлот" – ведущий авиаперевозчик России. Когда люди видят "Аэрофлот", то все сразу понимают, что речь о России. Он представляет вашу великую страну. Для нас "Аэрофлот" – огромная компания, которая летает по всему миру. И малазийцы хотели бы, чтобы эта авиакомпания напрямую соединяла наши страны. Появление "Аэрофлота" в нашей стране было бы знаменательным событием в наших отношениях, потому что это не просто авиакомпания, она представляет Россию, летает всюду, кроме как в Куала-Лумпур. И ее появление у нас необходимо.– А ведутся ли какие-либо переговоры с "Аэрофлотом" на этот счет?– В настоящий момент нет. Но вопрос прямого авиасообщения между нашими странами обсуждается в совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Вопрос прямого авиасообщения находится на повестке дня. Я как посол очень рассчитываю, что "Аэрофлот" вскоре сможет открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур. Надеюсь, что вопрос прямых рейсов между странами будет решен. Это важно для сторон.Что касается туризма. Начиная с первого апреля этого года, малазийские границы уже полностью открыты для иностранных туристов, включая туристов из России. В плане требования на фоне пандемии, они гораздо проще для полностью вакцинированных туристов. Это значит, что теперь туристы с вакциной могут въехать в Куала-Лумпур и сразу же начать отпуск без какого-либо карантина.К опросу привлечения туристов. Малайзия выдает российским гражданам визы на срок 30 дней по прибытию в страну совершенно бесплатно. Вам нужен только заграничный паспорт.– В этом году вы ожидаете, что приедет много российских туристов?– Да, мы открываем наши границы, и надеемся, что поток российских туристов возобновится до уровня, который был у нас до пандемии. Тогда к нам приезжали около 70-80 тысяч туристов в год. А теперь мы рассчитываем, что в Малайзию приедут еще больше туристов. Ведь мы являемся дружественной страной. Мы надеемся, что число российских туристов превысит допандемийные показатели, рассчитываем на 80-90 тысяч человек в год. Но мы должны быть реалистами. Многие российские туристы путешествуют зимой. А зима в этом году уже прошла.– Что вы планируете предпринять, чтобы привлечь их на свои курорты?– Вместе с известными и авторитетными туроператорами мы занимаемся продвижением малазийских курортов. Работая с туроператорами по этому вопросу, мы понимаем, что российские туристы предпочитают посещать острова и пляжи. Также их интересует наследие и культура, и наконец, гастрономия и еда. Также россиян привлекает дайвинг.Российским туристам нравится малазийский остров Лангкави – для них это направление номер один. Также россияне посещают остров Тиоман, Перхентианские острова, это все островной отдых. Для дайвинга, в основном, направляются в Сабах, также популярен остров Сипадан.Также мы предпринимаем усилия, чтобы открыть чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в туристические точки Малайзии. Сейчас ведется работа по включению их в пакетные туры.Что касается сложностей с платежными системами, ведь туристам нужны деньги на отдыхе, россияне могут использовать карты с платежной системой Union Pay, выпущенные на территории России. Эти карты сейчас широко используются. Думаю, это важно для российских туристов. Мы считаем это решением проблемы в краткосрочной перспективе.– Когда наиболее благоприятное время для посещения Малайзии?– У нас тепло и солнечно всегда (смеется). Малайзия – тропическая страна, у нас нет четырех времен года, поэтому вы можете в любое время выходить на улицу в легкой одежде. Можете приезжать в любое время. А тем, кто любит культуру, советую посетить малазийские фестивали, их в моей стране очень много. Почти каждый малазиец во время этих фестивалей открывает двери своего дома для гостей, угощает, надевает разноцветные одежды и приглашает абсолютно всех. Кстати фестивали в нашей стране проходят круглый год: в феврале Китайский Новый Год, в апреле Хари-Рая, в мае Хари Гавай и Пестта Кеаматан, в октябре Дивали – индийский праздник огней, а в декабре Рождество.Это наша особенность – малайцы, китайцы, индийцы, кадазан, ибан дусун и другие коренные народности мирно сосуществуют в нашей стране. Если вы отправитесь на Борнео, то встретите там представителей других этнических групп. Каждый из этих народов имеет свои культурные особенности, наследие, гастрономические нюансы. На самом деле, следует посетить каждую часть Малайзии. Приехав в страну, вы сможете познакомиться со всеми этими культурами в одном месте. Вот, почему мы говорим: "Малайзия – истинная Азия".– Вы говорили, что студенты из Малайзии столкнулись с финансовыми проблемами в России из-за санкций, удалось их решить?– Вместе с финансовыми властями Малайзии мы проработали возможность переводить денежные средства между организациями, которые не попали под санкции. Напомню, что санкции затронули около 10 банков, но есть те, которые не были ими затронуты и не были отключены от системы SWIFT, через них можно делать переводы. Будет ужасной несправедливостью, если кто-то заблокирует транзакции для студентов. Мы также рекомендовали им сделать карты других платежных систем, например, Union Pay. Были случаи, когда кому-то передавали наличные. Но сейчас ситуация стала более стабильной, хотя я не могу сказать, что все проблемы решены.Я также был рад увидеть заявление министерства образования РФ о том, что платежи для иностранных студентов, которые не могут из-за проблем прямо сейчас оплатить обучение, разрешается отсрочить. Это хороший жест. И все это помогает найти пути решения вопросов. Как я сказал, в настоящее время в России находятся около 1500 студентов из Малайзии, но большое количество малазийцев еще ожидают на родине начала нового семестра с сентября.Очень важно, чтобы эти студенты чувствовали, что им рады, и чтобы их жизнь не усложнялась такими проблемами, при которых они не смогут даже снять со счета в банке свои деньги. Мы хотели бы, чтобы количество студентов, обучающихся в России росло. После прохождения обучения здесь они возвращаются домой и становятся, своего рода, представителями России в Малайзии.– А как эта проблема решена для дипломатов?– Да, наших дипломатов, конечно, тоже затронули меры, которые не дают возможности использовать международные карты Visa и Mastercard. Но сейчас они используют карты, выпущенные в России для ежедневного пользования. Проблема в том, что меры коснулись финансовых операций посольства – наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии, и мы не можем снять средства со счета в России. Это наши валютные средства, но мы не можем их снять. Доллары были заблокированы российскими властями и поэтому мы не можем исполнить наши контрактные обязательства. У нас есть средства, но они заблокированы, и получается, что у нас их нет. Я не смог заплатить своим малазийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май.– Что вы планируете делать?– Решение в руках российского Центробанка. Через российский МИД мы попросили, чтобы наши средства на счету были разблокированы, но к сожалению, мы пока не слышали о каком-либо определенном решении относительно того, когда деньги можно будет снять.Посольствам, в особенности дружественных стран, должны дать возможность функционировать. Как мы можем работать, если мы даже не можем снять средства со счетов для оплаты труда наших сотрудникам? Это большая проблема для нас. Вот почему я говорю, что односторонние санкции затронули деятельность посольства, но и меры, предпринятые российскими властями, тоже повлияли. И решение на сегодняшний день не найдено. Думаю, один месяц люди еще могут потерпеть, но если это продлится дольше, это станет огромной проблемой. Мы очень рассчитываем на то, что решение будет найдено в ближайшее время.– В начале апреля наши страны отметили очередную годовщину установления дипломатических отношений. Как в целом вы оцениваете двусторонее сотрудничество?– Да, Малайзия и Россия отметили 55-летие установления двусторонних отношений. В ознаменование этого важного дня министры иностранных дел Малайзии и России Сайфуддин Абдулла и Сергей Лавров обменялись поздравительными нотами, которые подтверждают давние дружественные отношения и выражают приверженность укреплению двусторонних отношений. Отношения основаны на принципах взаимного доверия и взаимопонимания.Наши страны плодотворно сотрудничают на региональном и многостороннем уровнях, в том числе в рамках АСЕАН и ООН. В рамках празднования этого важного события в России посольство проведет несколько мероприятия, ориентированные на детей и молодежь как будущих лидеров, в частности, совместно с Московской государственной детской библиотекой и МГИМО – Центр АСЕАН. Я особенно рад тому, что это совпадает с открытием границ Малайзии для туристов с 1 апреля 2022 года. Малайзия готова встречать гостей и туристов из Российской Федерации.

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https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://ria.ru/20220325/malayziya-1780135655.html

https://ria.ru/20210929/kruizy-1752183090.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, бала чандран, малайзия, россия