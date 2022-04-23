https://ria.ru/20220423/burkov-1784674331.html

Биография Александра Буркова

Биография Александра Буркова - РИА Новости, 23.04.2022

Биография Александра Буркова

Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в шахтерском городе Кушва Свердловской области. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:42

2022-04-23T03:42

2022-04-23T03:42

справки

александр бурков

россия

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Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в шахтерском городе Кушва Свердловской области. В 1989 году окончил Уральский государственный политехнический институт (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина) по специальности "инженер-теплоэнергетик". Кандидат экономических наук (1998).С 1989 по 1990 годы работал по специальности на предприятии "ТЭА Малахит" в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1990-1992 годах был заместителем директора СП "Ист Лайн".С 1992 года по 1995 год прошел путь от специалиста второй категории до начальника Управления по региональной политике в Рабочем центре экономических реформ при правительстве России. Входил в федеральный совет Партии российского единства и согласия.С 1994 года неоднократно (в 1994, 1998, 2000, 2004 годах) избирался депутатом обеих палат (палаты Представителей и Областной Думы) Законодательного Собрания Свердловской области.В 1995-1998 годах был вице-премьером правительства Свердловской области по управлению государственным имуществом.В 1999 году принимал участие в выборах губернатора Свердловской области (занял второе место). В 1999 году создал и возглавил избирательный блок "Мир! Труд! Май!" на выборах в Государственную Думу РФ, но не преодолел избирательный барьер (набрал 0,57% голосов).В 2007 году вступил в партию "Справедливая Россия" (с января 2021 года – "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"). Был секретарем бюро Совета регионального отделения партии в Свердловской области. В 2008-2011 годах был председателем Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области. Входил в президиум Центрального Совета партии, был секретарем президиума по вопросам организации подготовки и проведения избирательных кампаний.В настоящее время – член Центрального совета партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Избирался в Государственную Думу России пятого, шестого и седьмого созывов. Работал в комитете по транспорту, был первым заместителем председателя комитета по вопросам федеративного устройства и местного самоуправления, первым заместителем руководителя фракции партии в Госдуме, а также в комитете по жилищной политике и ЖКХ.В разные годы Александр Бурков был инициатором создания и лидером ряда организаций, среди них – областная общественная организация "Промышленный Парламент Свердловской области", движение "За социальные гарантии трудящихся "Май", избирательный блок "Союз бюджетников Урала", всероссийское общественное объединение "Российский Союз Домовых Советов", движение "За справедливое ЖКХ".9 октября 2017 года указом президента России Бурков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. 13 октября 2017 года досрочно сложил депутатские полномочия.9 сентября 2018 года победил на досрочных выборах губернатора Омской области с 82,56% голосов избирателей. 14 сентября вступил в должность губернатора региона. Член Государственного совета Российской Федерации.Бурков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), почетным знаком Госдумы РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" (2016), почетной грамотой Госдумы РФ (2014), почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области (2007) и др.Александр Бурков женат, у него есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр бурков, россия