Путин отправил в отставку губернатора Омской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен Александр Бурков, сообщает пресс-служба президента РФ.

Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.

"Принять отставку губернатора Омской области Виктора Назарова по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в сообщении.