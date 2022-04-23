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На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/bespilotniki-1785064996.html
На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур
На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур - РИА Новости, 23.04.2022
На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур
ВС РФ обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:34
2022-04-23T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. ВС РФ обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.Кириллов отмечает, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием, а по имеющимся у Минобороны данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:34 23.04.2022
 
На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур

Минобороны: на Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. ВС РФ обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
Кириллов отмечает, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием, а по имеющимся у Минобороны данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.
По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.
Военнослужащий российской армии на территории главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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