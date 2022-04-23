https://ria.ru/20220423/bespilotniki-1785064996.html

На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур

На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур - РИА Новости, 23.04.2022

На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур

ВС РФ обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:34

2022-04-23T11:34

2022-04-23T11:34

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. ВС РФ обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.Кириллов отмечает, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием, а по имеющимся у Минобороны данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.

https://ria.ru/20220423/stsenariy-1785064443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)