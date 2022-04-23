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На базе "Азова" в Мариуполе нашли националистическую символику и литературу - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/baza-1785047834.html
На базе "Азова" в Мариуполе нашли националистическую символику и литературу
На базе "Азова" в Мариуполе нашли националистическую символику и литературу - РИА Новости, 23.04.2022
На базе "Азова" в Мариуполе нашли националистическую символику и литературу
На базе нацполка "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) в Мариуполе найдено много националистической символики и литературы, передает... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:29
2022-04-23T08:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
батальон "азов"
правый сектор
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МАРИУПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. На базе нацполка "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) в Мариуполе найдено много националистической символики и литературы, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Недавно мы были на базе "Азова" в городе Урзуф, где она располагается на территории оздоровительного центра. Судя по окружающей атмосфере, вот этот филиал "Азова" в городе Мариуполе будет очень сильно отличаться", - рассказывает журналист, демонстрируя на видео вход в базу.По его словам, "когда лидеры "Азова", заблокированные на "Азовстали", выкладывают ролики, где говорят, что они не нацисты, а просто патриоты, это, конечно, звучит несколько смешно, потому что ну тогда (им) надо было хотя бы избавиться от огромного количества пропагандистских материалов, подобных вещей (демонстрирует) на своих базах". Однако, "учитывая их огромное количество, вот в таких вот условиях, мы понимаем, что сделать это было невозможно" сказал он.В частности, на базе имеются наклейки с символикой White power, цифрами "88", флагами "Правого сектора"*, лозунгами на украинском языке "На деревьях вместо листьев, будут висеть коммунисты". Также была найдена националистическая литература – книга о Бандере, националистический журнал, книга "Воля против рабства. Русь против России".База нацистов была разбита российской артиллерией.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, мариуполь, батальон "азов", правый сектор
08:29 23.04.2022
 
На базе "Азова" в Мариуполе нашли националистическую символику и литературу

На базе "Азова" в Мариуполе нашли много националистической символики и литературы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. На базе нацполка "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) в Мариуполе найдено много националистической символики и литературы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Недавно мы были на базе "Азова" в городе Урзуф, где она располагается на территории оздоровительного центра. Судя по окружающей атмосфере, вот этот филиал "Азова" в городе Мариуполе будет очень сильно отличаться", - рассказывает журналист, демонстрируя на видео вход в базу.
По его словам, "когда лидеры "Азова", заблокированные на "Азовстали", выкладывают ролики, где говорят, что они не нацисты, а просто патриоты, это, конечно, звучит несколько смешно, потому что ну тогда (им) надо было хотя бы избавиться от огромного количества пропагандистских материалов, подобных вещей (демонстрирует) на своих базах". Однако, "учитывая их огромное количество, вот в таких вот условиях, мы понимаем, что сделать это было невозможно" сказал он.
В частности, на базе имеются наклейки с символикой White power, цифрами "88", флагами "Правого сектора"*, лозунгами на украинском языке "На деревьях вместо листьев, будут висеть коммунисты". Также была найдена националистическая литература – книга о Бандере, националистический журнал, книга "Воля против рабства. Русь против России".
База нацистов была разбита российской артиллерией.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольБатальон "Азов"Правый сектор
 
 
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