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Автор баннера с бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании - РИА Новости, 23.04.2022
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Автор баннера с бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании
Автор баннера с бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании - РИА Новости, 23.04.2022
Автор баннера с бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании
Создатель баннера в Белгородской области с украинской бабушкой, вышедшей с советским флагом к украинским военным, рассказал об идее его установки: она родилась... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:13
2022-04-23T16:52
общество
белгородская область
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр — РИА Новости. Создатель баннера в Белгородской области с украинской бабушкой, вышедшей с советским флагом к украинским военным, рассказал об идее его установки: она родилась сразу после появления в соцсетях этого ролика, широко разошедшегося по СМИ и социальным сетям, для местных жителей она является символом будущей победы.Инициатор установки баннера — Алексей Красовский, депутат Белгородской областной думы и вице-президент благотворительного фонда "Айсберг"."Идея возникла сразу после этого видеоролика, который мы все увидели в социальных сетях, как героическая женщина вышла со знаменем победы, с которым воевали ее родители, и подумала, что это русские солдаты, начала их благодарить, говорить им спасибо. А это оказались представители киевской хунты, этой нечисти, которая сегодня, к сожалению, прорастает на Украине. Эта героическая женщина, когда увидела, что знамя, с которым воевали ее родители, начали топтать, отказалась от продуктов, отказалась от всего. Безусловно, она является символом победы, безусловной победы российской армии над киевской хунтой", — сказал Красовский корреспонденту РИА Новости.Он добавил, что времени на создание баннера ушло немного, поскольку идеей прониклись "до мозга костей", размещен он был буквально за ночь. Все жители восприняли появление мурала позитивно и поддержали его создателей.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783626525.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Она является символом победы" – депутат Алексей Красовский о баннере с украинской бабушкой
Депутат Белгородской областной думы Алексей Красовский рассказал РИА Новости о создании баннера с украинской бабушкой.
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РИА Новости
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общество, белгородская область
15:13 23.04.2022 (обновлено: 16:52 23.04.2022)
 
Автор баннера с бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании

Автор мурала с украинской бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр — РИА Новости. Создатель баннера в Белгородской области с украинской бабушкой, вышедшей с советским флагом к украинским военным, рассказал об идее его установки: она родилась сразу после появления в соцсетях этого ролика, широко разошедшегося по СМИ и социальным сетям, для местных жителей она является символом будущей победы.
Инициатор установки баннера — Алексей Красовский, депутат Белгородской областной думы и вице-президент благотворительного фонда "Айсберг".
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"Идея возникла сразу после этого видеоролика, который мы все увидели в социальных сетях, как героическая женщина вышла со знаменем победы, с которым воевали ее родители, и подумала, что это русские солдаты, начала их благодарить, говорить им спасибо. А это оказались представители киевской хунты, этой нечисти, которая сегодня, к сожалению, прорастает на Украине. Эта героическая женщина, когда увидела, что знамя, с которым воевали ее родители, начали топтать, отказалась от продуктов, отказалась от всего. Безусловно, она является символом победы, безусловной победы российской армии над киевской хунтой", — сказал Красовский корреспонденту РИА Новости.
Он добавил, что времени на создание баннера ушло немного, поскольку идеей прониклись "до мозга костей", размещен он был буквально за ночь. Все жители восприняли появление мурала позитивно и поддержали его создателей.
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