https://ria.ru/20220423/avstriya-1785060681.html
Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине
Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине
Менее половины австрийцев (40%) согласны с позицией своего правительства в отношении Украины, следует из опроса исследовательского института Unique для издания... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:54
2022-04-23T10:54
2022-04-23T10:54
в мире
карл нехаммер
украина
вена
москва
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Менее половины австрийцев (40%) согласны с позицией своего правительства в отношении Украины, следует из опроса исследовательского института Unique для издания Profil.Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступает за прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Встреча Нехаммера и Путина состоялась 11 апреля в Москве, в ходе переговоров австрийский канцлер призвал к немедленному завершению военной спецоперации на Украине. Вена выступает за ужесточение санкций против Москвы, при этом на данном этапе не поддерживает введение эмбарго на газовые поставки.По его данным, 40% респондентов "в общем и целом считают правильной" линию австрийского правительства. При этом 23% считают, что Вена занимает "слишком дружественную" в отношении Украины позицию, еще 17% назвали её "слишком дружественной" по отношению к России. Ответить затруднились 20%.Опрос проводился 15-21 апреля онлайн, в нем приняли участие 500 респондентов старше 16 лет.
https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1785023517.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, карл нехаммер, украина, вена, москва
Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине
Опрос Unique: 40 процентов австрийцев согласны с позицией Вены по Украине