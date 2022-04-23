https://ria.ru/20220423/avstriya-1785060681.html

Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине

Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине - РИА Новости, 23.04.2022

Менее половины австрийцев согласны с позицией Вены по Украине

Менее половины австрийцев (40%) согласны с позицией своего правительства в отношении Украины, следует из опроса исследовательского института Unique для издания... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:54

2022-04-23T10:54

2022-04-23T10:54

в мире

карл нехаммер

украина

вена

москва

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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Менее половины австрийцев (40%) согласны с позицией своего правительства в отношении Украины, следует из опроса исследовательского института Unique для издания Profil.Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступает за прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Встреча Нехаммера и Путина состоялась 11 апреля в Москве, в ходе переговоров австрийский канцлер призвал к немедленному завершению военной спецоперации на Украине. Вена выступает за ужесточение санкций против Москвы, при этом на данном этапе не поддерживает введение эмбарго на газовые поставки.По его данным, 40% респондентов "в общем и целом считают правильной" линию австрийского правительства. При этом 23% считают, что Вена занимает "слишком дружественную" в отношении Украины позицию, еще 17% назвали её "слишком дружественной" по отношению к России. Ответить затруднились 20%.Опрос проводился 15-21 апреля онлайн, в нем приняли участие 500 респондентов старше 16 лет.

https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1785023517.html

украина

вена

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, карл нехаммер, украина, вена, москва