https://ria.ru/20220423/avstriya-1785041058.html

Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене

Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене - РИА Новости, 23.04.2022

Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене

Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве, заявил в интервью CNN министр финансов Магнус... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T04:01

2022-04-23T04:01

2022-04-23T10:36

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве, заявил в интервью CNN министр финансов Магнус Бруннер.По словам министра, австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у нее нет выбора.Канцлер Австрии Карл Нехаммер, со своей стороны, заявлял, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против отказала от российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, австрия, украина, в мире