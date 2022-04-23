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Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене - РИА Новости, 23.04.2022
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Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене
Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене - РИА Новости, 23.04.2022
Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене
Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве, заявил в интервью CNN министр финансов Магнус... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T04:01
2022-04-23T10:36
россия
австрия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве, заявил в интервью CNN министр финансов Магнус Бруннер.По словам министра, австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у нее нет выбора.Канцлер Австрии Карл Нехаммер, со своей стороны, заявлял, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против отказала от российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, австрия, украина, в мире
04:01 23.04.2022 (обновлено: 10:36 23.04.2022)
 
Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене

Министр финансов Австрии Бруннер: газовое эмбарго ударит по Вене сильнее, чем по Москве

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище
Газовое хранилище - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве, заявил в интервью CNN министр финансов Магнус Бруннер.

"Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку", — сказал он.

По словам министра, австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у нее нет выбора.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, со своей стороны, заявлял, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против отказала от российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 01:02
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