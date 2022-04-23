https://ria.ru/20220423/armeniya-1785092811.html

В Армении задержали активиста, разместившего ложный пост о теракте

В Армении задержали активиста, разместившего ложный пост о теракте - РИА Новости, 23.04.2022

В Армении задержали активиста, разместившего ложный пост о теракте

Следственный комитет Армении сообщил, что задержал по обвинению в ложном сообщении о теракте блогера, лидера движения "Азатагрум" (Освобождение) Мику Бадаляна,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:31

2022-04-23T16:31

2022-04-23T16:35

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ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил, что задержал по обвинению в ложном сообщении о теракте блогера, лидера движения "Азатагрум" (Освобождение) Мику Бадаляна, сорвавшего с соратниками антироссийскую акцию, организованную 21 апреля у здания посольства РФ в Ереване.Согласно сообщению пресс-службы СК, задержание Бадаляна не связано со срывом антироссийской акции. Сам блогер утверждает, что причина его задержания в проведенной им 21 апреля акции "против поднятия украинского флага в Армении".По данным СК, "Бадалян не имея данных о готовящемся теракте, подал 11 апреля 2022 года в своем Telegram-канале ложное сообщение о том, что для создания чрезвычайной ситуации возможны теракты как в Ереване, так и за пределами столицы"."В отделе по расследованию тяжких преступлений управления СК по Еревану проводятся следственные и судебно-процессуальные мероприятия по установлению всех обстоятельств, связанных с подачей гражданином М.Б. ложного сообщения…Он задержан, ему предъявлено обвинение в по статье УК "ложное сообщение о террористическом акте". В суд подано ходатайство о его аресте", - отмечается в сообщении.По данным агентства Sputnik Армения, возможно СК имеет в виду пост Бадаляна, написанный в преддверии поездки Никола Пашиняна в Москву. В нем блогер писал о том, что поездка премьера может быть сорвана терактами радикальной группировки "Сасна Црер".

https://ria.ru/20220422/pamyatnik-1784926802.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/yazyk-1784425027.html

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Дарья Буймова

в мире, ереван, следственный комитет россии (ск рф), москва, никол пашинян, sputnik армения