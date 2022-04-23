https://ria.ru/20220423/argentina-1785082882.html

Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании

Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании - РИА Новости, 23.04.2022

Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании

Аргентина, как и обещала, ввела санкции против израильской нефтяной компании Navitas Petrolem, ведущей разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских)... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:36

2022-04-23T14:36

2022-04-23T17:19

в мире

аргентина

великобритания

израиль

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр — РИА Новости. Аргентина, как и обещала, ввела санкции против израильской нефтяной компании Navitas Petrolem, ведущей разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил МИД страны."Минэнерго после проведения соответствующего административного процесса определило, что деятельность Navitas была незаконной, поэтому компания <...> была на 20 лет лишена права осуществлять деятельность на территории Аргентины", — говорится в сообщении.В июле прошлого года МИД и Минэнерго Аргентины объявили о начале введения санкций в отношении нефтяных компаний Chrysaor Holdings Limited и Harbour Energy Plc (Великобритания), а также Navitas Petroleum LP (Израиль) из-за операций, связанных с разведкой углеводородов на континентальном шельфе Аргентины в бассейне Северных Мальвинских островов и "осуществляемых по незаконным лицензиям от нелегитимных властей Мальвинских островов", говорилось тогда в заявлении внешнеполитического ведомства.Аргентинский закон требует получения разрешения на работы на континентальном шельфе страны и наказывает за несоблюдение этих норм запретом на осуществление деятельности от пяти до 20 лет.Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. В 1982 году между странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением латиноамериканской страны.

https://ria.ru/20180926/1529342655.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/spor-1590051345.html

аргентина

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израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, великобритания, израиль, министерство энергетики рф (минэнерго россии)