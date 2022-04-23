14:36 23.04.2022 (обновлено: 17:19 23.04.2022)
Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании
Аргентина ввела санкции против израильской компании за разведку у Мальвинских островов
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр — РИА Новости. Аргентина, как и обещала, ввела санкции против израильской нефтяной компании Navitas Petrolem, ведущей разведку углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил МИД страны.
"Минэнерго после проведения соответствующего административного процесса определило, что деятельность Navitas была незаконной, поэтому компания <...> была на 20 лет лишена права осуществлять деятельность на территории Аргентины", — говорится в сообщении.
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В июле прошлого года МИД и Минэнерго Аргентины объявили о начале введения санкций в отношении нефтяных компаний Chrysaor Holdings Limited и Harbour Energy Plc (Великобритания), а также Navitas Petroleum LP (Израиль) из-за операций, связанных с разведкой углеводородов на континентальном шельфе Аргентины в бассейне Северных Мальвинских островов и "осуществляемых по незаконным лицензиям от нелегитимных властей Мальвинских островов", говорилось тогда в заявлении внешнеполитического ведомства.
Аргентинский закон требует получения разрешения на работы на континентальном шельфе страны и наказывает за несоблюдение этих норм запретом на осуществление деятельности от пяти до 20 лет.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. В 1982 году между странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением латиноамериканской страны.
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