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Разработчик дал совет пользователям Android - РИА Новости, 23.04.2022
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Разработчик дал совет пользователям Android
Разработчик дал совет пользователям Android - РИА Новости, 23.04.2022
Разработчик дал совет пользователям Android
При попытке скачать приложения, удаленные из Google Play, на других ресурсах пользователи Android рискуют столкнуться с мошенниками, предупредил в интервью... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T02:10
2022-04-23T02:10
технологии
россия
google android
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. При попытке скачать приложения, удаленные из Google Play, на других ресурсах пользователи Android рискуют столкнуться с мошенниками, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц.Из Google Play удалены приложения многих российских организаций. В их числе – попавшие под санкции банки и связанные с ними структуры, например, интернет-магазины и службы доставки, а также информационные ресурсы. При этом владельцы Android-устройств могут использовать для скачивания не только магазины приложений, но и другие ресурсы, отметил разработчик ПО, основатель и генеральный директор компании по разработке мобильных приложений "РашенСофт" Микаэл Караманянц.В том числе, пояснил он, есть возможность скачать приложение с официального сайта той или иной организации, для этого используется установщик файлов АРК. Но при этом нужно учитывать некоторые особенности этого процесса.То есть решение принимает сам пользователь, разрешая устройству скачать эти файлы. И этим, продолжил эксперт, могут воспользоваться мошенники."Злоумышленники будут этим пользоваться, пытаться на фишинговых сайтах публиковать эти же файлы, чтобы пользователи их устанавливали. Если вы скачали файл на таком ресурсе, он может быть потенциально заражен, риски высоки. В этих APK-файлах могут быть вирусы, которые повлекут за собой утечку данных", – отметил Микаэл Караманянц в интервью радио Sputnik.Он посоветовал скачивать приложения только на тех ресурсах, в которых у вас нет ни малейшего сомнения.А в ближайшее время, продолжил он, в России должен появиться собственный официальный магазин приложений, и тогда подобные проблемы отпадут сами собой.
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технологии, россия, google android, санкции в отношении россии
02:10 23.04.2022
 
Разработчик дал совет пользователям Android

Эксперт Караманянц: пользователи Android рискуют столкнуться с мошенниками из-за санкций

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. При попытке скачать приложения, удаленные из Google Play, на других ресурсах пользователи Android рискуют столкнуться с мошенниками, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц.
Из Google Play удалены приложения многих российских организаций. В их числе – попавшие под санкции банки и связанные с ними структуры, например, интернет-магазины и службы доставки, а также информационные ресурсы. При этом владельцы Android-устройств могут использовать для скачивания не только магазины приложений, но и другие ресурсы, отметил разработчик ПО, основатель и генеральный директор компании по разработке мобильных приложений "РашенСофт" Микаэл Караманянц.
В том числе, пояснил он, есть возможность скачать приложение с официального сайта той или иной организации, для этого используется установщик файлов АРК. Но при этом нужно учитывать некоторые особенности этого процесса.
"Когда вы качаете APK-файл с какого-то стороннего ресурса на телефон, приходит сообщение, что телефон ничего не знает о безопасности этого ресурса и данный APK-файл потенциально может быть небезопасным. Если вы скачиваете файл на официальном сайте банка или новостного ресурса, сомнений у пользователей быть не должно, вполне можно разрешить скачивание", – пояснил Микаэл Караманянц.
То есть решение принимает сам пользователь, разрешая устройству скачать эти файлы. И этим, продолжил эксперт, могут воспользоваться мошенники.
"Злоумышленники будут этим пользоваться, пытаться на фишинговых сайтах публиковать эти же файлы, чтобы пользователи их устанавливали. Если вы скачали файл на таком ресурсе, он может быть потенциально заражен, риски высоки. В этих APK-файлах могут быть вирусы, которые повлекут за собой утечку данных", – отметил Микаэл Караманянц в интервью радио Sputnik.
Он посоветовал скачивать приложения только на тех ресурсах, в которых у вас нет ни малейшего сомнения.
А в ближайшее время, продолжил он, в России должен появиться собственный официальный магазин приложений, и тогда подобные проблемы отпадут сами собой.
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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