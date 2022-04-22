https://ria.ru/20220422/zvanie-1784910938.html
Жителю Бурятии могут присвоить звание Героя России за подвиг на Украине
Жителю Бурятии могут присвоить звание Героя России за подвиг на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Жителю Бурятии могут присвоить звание Героя России за подвиг на Украине
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил РИА Новости, что обратился в министерство обороны РФ, поддержав ходатайство жителей республики о присвоении звания Герой... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:06
2022-04-22T14:06
2022-04-22T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
украина
республика бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил РИА Новости, что обратился в министерство обороны РФ, поддержав ходатайство жителей республики о присвоении звания Герой России Балдану Цыдыпову, совершившему подвиг во время одного из боев с украинскими националистами.Как рассказал Цыденов, 23-летний лейтенант Цыдыпов спас от гибели более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду украинских националистов, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрестным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Лейтенант в БМП получил тяжелую контузию, но первым принял бой, развернув машину."Встал навстречу движущемуся противнику и принял весь огонь на себя, дал возможность другим отступить. Пока он отстреливался со своим товарищем – товарищ, к сожалению, был убит - а он, раненый, остановил это нападение и тем самым спас, то есть наши отошли, перегруппировались, отбили нападение и его забрали", - сказал Цыденов.Он отметил, что Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, еще и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, в бессознательном состоянии вынесли товарищи."У нас в республике, когда разошлась информация о нем, то за день было собрано 1,5 тысячи подписей с ходатайством присвоить ему звание Героя, и я тоже официально обратился на (имя – ред.) министра обороны с тем, чтобы поддержать представление к званию Героя России", - добавил Цыденов.По его словам, во время общения с вернувшимися с Украины военными и их родственниками выяснилось, что подобных героических поступков, которые там совершают российские солдаты, очень много. "И наши ребята там показывают высочайший уровень силы, силы духа, доблести, чести. Охота встать и поклониться", - добавил глава Бурятии.
https://ria.ru/20220415/pamyat-1783761255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, республика бурятия, алексей цыденов
14:06 22.04.2022 (обновлено: 14:08 22.04.2022)
Жителю Бурятии могут присвоить звание Героя России за подвиг на Украине
Цыденов попросил присвоить жителю Бурятии звание Героя России за подвиг на Украине
УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил РИА Новости, что обратился в министерство обороны РФ, поддержав ходатайство жителей республики о присвоении звания Герой России Балдану Цыдыпову, совершившему подвиг во время одного из боев с украинскими националистами.
Как рассказал Цыденов, 23-летний лейтенант Цыдыпов спас от гибели более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду украинских националистов, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрестным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Лейтенант в БМП получил тяжелую контузию, но первым принял бой, развернув машину.
"Встал навстречу движущемуся противнику и принял весь огонь на себя, дал возможность другим отступить. Пока он отстреливался со своим товарищем – товарищ, к сожалению, был убит - а он, раненый, остановил это нападение и тем самым спас, то есть наши отошли, перегруппировались, отбили нападение и его забрали", - сказал Цыденов.
Он отметил, что Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, еще и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, в бессознательном состоянии вынесли товарищи.
"У нас в республике, когда разошлась информация о нем, то за день было собрано 1,5 тысячи подписей с ходатайством присвоить ему звание Героя, и я тоже официально обратился на (имя – ред.) министра обороны с тем, чтобы поддержать представление к званию Героя России", - добавил Цыденов.
По его словам, во время общения с вернувшимися с Украины
военными и их родственниками выяснилось, что подобных героических поступков, которые там совершают российские солдаты, очень много. "И наши ребята там показывают высочайший уровень силы, силы духа, доблести, чести. Охота встать и поклониться", - добавил глава Бурятии.