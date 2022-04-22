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Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя

Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2022

Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя

Российские военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 мирных жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T00:12

2022-04-22T00:12

2022-04-22T00:14

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МАРИУПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Российские военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 мирных жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию, сообщил источник РИА Новости."Военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 эвакуированных из Мариуполя мирных жителей, желающих уехать на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.По его словам, передача состоялась в районе города Васильевка.

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Максим Горбачев

в мире, украина, мариуполь, запорожская область, россия