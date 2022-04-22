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Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2022
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Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя
Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2022
Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя
Российские военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 мирных жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T00:12
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мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Российские военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 мирных жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию, сообщил источник РИА Новости."Военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 эвакуированных из Мариуполя мирных жителей, желающих уехать на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.По его словам, передача состоялась в районе города Васильевка.
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в мире, украина, мариуполь, запорожская область, россия
00:12 22.04.2022 (обновлено: 00:14 22.04.2022)
 
Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя

Российские военные помогли 79 мирным жителям уехать из Мариуполя в Запорожскую область

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы из Мариуполя. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Российские военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 мирных жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию, сообщил источник РИА Новости.
"Военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 эвакуированных из Мариуполя мирных жителей, желающих уехать на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, передача состоялась в районе города Васильевка.
 
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