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В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/zavershenie-1785025727.html
В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время
В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 22.04.2022
В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время
США не ожидают, что боевые действия на Украине будут завершены в ближайшие дни или недели, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:05
2022-04-22T22:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
владимир зеленский
украина
министерство обороны сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США не ожидают, что боевые действия на Украине будут завершены в ближайшие дни или недели, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы не ожидаем, что это завершится в ближайшие дни или даже недели. Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что ведомство не располагает конкретным прогнозом относительно того, сколько еще будут продолжаться боестолкновения на Украине.Представитель Пентагона добавил, что насилию на Украине можно было бы положить конец "уже сегодня", если бы российское руководство "пошло на добросовестные переговоры с Владимиром Зеленским"."Очевидно, у президента РФ Владимира Путина нет никакого намерения делать это. Я понимаю это. Однако это не меняет того факта, что война должна быть закончена немедленно", - добавил Кирби.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донбасс, владимир зеленский, украина, министерство обороны сша, пентагон, сша, джон кирби
22:05 22.04.2022
 
В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время

Джон Кирби: США не ожидают завершения боевых действий на Украине в ближайшее время

© Фото : The Pentagon Official Web SiteПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : The Pentagon Official Web Site
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США не ожидают, что боевые действия на Украине будут завершены в ближайшие дни или недели, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы не ожидаем, что это завершится в ближайшие дни или даже недели. Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что ведомство не располагает конкретным прогнозом относительно того, сколько еще будут продолжаться боестолкновения на Украине.
Представитель Пентагона добавил, что насилию на Украине можно было бы положить конец "уже сегодня", если бы российское руководство "пошло на добросовестные переговоры с Владимиром Зеленским".
"Очевидно, у президента РФ Владимира Путина нет никакого намерения делать это. Я понимаю это. Однако это не меняет того факта, что война должна быть закончена немедленно", - добавил Кирби.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 23:49
Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаМинистерство обороны СШАПентагонСШАДжон Кирби
 
 
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