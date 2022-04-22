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В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время

В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 22.04.2022

В Пентагоне не ожидают завершения действий на Украине в ближайшее время

США не ожидают, что боевые действия на Украине будут завершены в ближайшие дни или недели, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:05

2022-04-22T22:05

2022-04-22T22:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США не ожидают, что боевые действия на Украине будут завершены в ближайшие дни или недели, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы не ожидаем, что это завершится в ближайшие дни или даже недели. Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что ведомство не располагает конкретным прогнозом относительно того, сколько еще будут продолжаться боестолкновения на Украине.Представитель Пентагона добавил, что насилию на Украине можно было бы положить конец "уже сегодня", если бы российское руководство "пошло на добросовестные переговоры с Владимиром Зеленским"."Очевидно, у президента РФ Владимира Путина нет никакого намерения делать это. Я понимаю это. Однако это не меняет того факта, что война должна быть закончена немедленно", - добавил Кирби.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/pentagon-1784820138.html

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