https://ria.ru/20220422/zarplata-1784839201.html

Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в сфере производства

Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в сфере производства - РИА Новости, 22.04.2022

Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в сфере производства

Самую высокую зарплату в сфере производства - до 300 тысяч рублей - в апреле в России готовы платить заместителю главного конструктора по разработке... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:35

2022-04-22T08:35

2022-04-22T08:35

общество

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самую высокую зарплату в сфере производства - до 300 тысяч рублей - в апреле в России готовы платить заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС в Челябинске, а также инженеру-технологу SMD монтажа в Москве, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Одну из самых высоких зарплат предлагают заместителю главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС в Челябинске - 270-300 тысяч рублей в месяц. Среди требований работодатель указал высшее профильное образование, опыт работы от пяти лет в аналогичной отрасли и навыки разработки двигателей и энергоагрегатов", - выяснили специалисты.Доход до 300 тысяч рублей также может получать инженер-технолог SMD монтажа в Москве. Кандидат должен иметь высшее профильное образование, стаж от пяти лет, знать программные продукты для проектирования PCAD и технологии производства печатной платы. На меньший оклад - до 240 тысяч рублей - может рассчитывать директор по производству межкомнатных дверей в Кизилюрте с возможностью переезда. Успешный кандидат должен обладать аналогичным трехлетним опытом, ему предстоит организовывать и контролировать цикл работ по выпуску межкомнатных дверей.Заместитель технического директора по горным работам в Белово сможет получать до 200 тысяч рублей ежемесячно. Для этого ему необходимо высшее горное образование и практический опыт от пяти лет. Такой же оклад может получать инженер-конструктор в Краснодаре, знающий программных комплексы для проектирования AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW, "Компас" и "Лира".Доход от 155 тысяч рублей готовы платить заместителю начальника товарно-сырьевого цеха в Комсомольске-на-Амуре. Чтобы удачно трудоустроиться, нужно иметь высшее техническое образование, стаж работы на руководящих должностях от 5 лет и навыки пользователя ПК. Зарплату от 150 тысяч рублей также сможет получать заместитель генерального директора в Нижнем Тагиле. "От соискателя требуется стаж не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в металлургической отрасли и руководства коллективом от 250 человек", - выяснили аналитики.Кроме того, в апреле зарплату до 150 тысяч рублей смогут получать в Казани оператор-наладчик станков с ЧПУ, а также химик-технолог на производстве косметических средств и лепщик гипсовых моделей лепнины в Москве.

https://ria.ru/20220421/premii-1784627246.html

https://ria.ru/20220407/vakansii-1782205490.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия