https://ria.ru/20220422/yandeks-1784860216.html

Сервисы "Яндекса" начали принимать оплату через систему быстрых платежей

Сервисы "Яндекса" начали принимать оплату через систему быстрых платежей - РИА Новости, 22.04.2022

Сервисы "Яндекса" начали принимать оплату через систему быстрых платежей

Сервисы "Яндекса" - Маркет, Еда и Лавка начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба "Яндекс.Маркета". РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:05

2022-04-22T11:05

2022-04-22T11:05

экономика

россия

яндекс

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сервисы "Яндекса" - Маркет, Еда и Лавка начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба "Яндекс.Маркета"."Сервисы Яндекса начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП): рассчитаться этим способом теперь можно на Маркете, в Еде и Лавке. Онлайн-оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: достаточно выбрать свой банк и заплатить в его мобильном приложении", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что в случае возврата сервису товара из заказа, маркетплейс может сразу перевести назад деньги за покупку. При этом при оплате банковской картой на денежный возврат обычно уходит до трех дней."Сервисы Яндекса добавляют оплату через СБП постепенно. Сейчас рассчитаться этим способом можно в мобильных приложениях Маркета и Лавки, а также на сайте и в приложении Еды. Скоро платежи через СБП станут доступны на этих сервисах для всех платформ, а ещё так можно будет платить в Такси с помощью приложения Яндекс Go", - объяснили в пресс-службе.Кроме того, в прошлом декабре данная функция стала доступна в приложении Заправок.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20220421/yandeks-1784697357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, яндекс