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При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек

При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек - РИА Новости, 22.04.2022

При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек

Более 30 человек погибли и пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:13

2022-04-22T16:13

2022-04-22T16:28

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афганистан

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 30 человек погибли и пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.Ранее в пятницу телеканал Ariana News со ссылкой на директора по информации и культуре провинции сообщил, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв, есть пострадавшие."Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставив дополнительных подробностей, заявил, что сегодня днем произошел взрыв в мечети Мавлави Секандар. Источники в органах безопасности и очевидцы заявили, что более 30 человек погибли и пострадали в результате происшествия. По словам очевидцев, пострадавшие были доставлены в районную больницу", - сообщает телеканал.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/turtsiya-1784760965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан