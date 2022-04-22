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При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек - РИА Новости, 22.04.2022
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При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек
При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек - РИА Новости, 22.04.2022
При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек
Более 30 человек погибли и пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:13
2022-04-22T16:28
в мире
афганистан
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 30 человек погибли и пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.Ранее в пятницу телеканал Ariana News со ссылкой на директора по информации и культуре провинции сообщил, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв, есть пострадавшие."Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставив дополнительных подробностей, заявил, что сегодня днем произошел взрыв в мечети Мавлави Секандар. Источники в органах безопасности и очевидцы заявили, что более 30 человек погибли и пострадали в результате происшествия. По словам очевидцев, пострадавшие были доставлены в районную больницу", - сообщает телеканал.
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в мире, афганистан
16:13 22.04.2022 (обновлено: 16:28 22.04.2022)
 
При взрыве в мечети в Афганистане погибли и пострадали более 30 человек

При взрыве в афганской провинции Кундуз погибли и пострадали более 30 человек

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 30 человек погибли и пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.
Ранее в пятницу телеканал Ariana News со ссылкой на директора по информации и культуре провинции сообщил, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв, есть пострадавшие.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Минюст Турции квалифицирует взрывы в Стамбуле и Бурсе как теракты
"Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставив дополнительных подробностей, заявил, что сегодня днем произошел взрыв в мечети Мавлави Секандар. Источники в органах безопасности и очевидцы заявили, что более 30 человек погибли и пострадали в результате происшествия. По словам очевидцев, пострадавшие были доставлены в районную больницу", - сообщает телеканал.
 
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