https://ria.ru/20220422/vzryv-1784943814.html

В мечети в Афганистане прогремел взрыв

В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 22.04.2022

В мечети в Афганистане прогремел взрыв

Более 30 человек погибли и получили ранения при взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз на севере страны, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:53

2022-04-22T15:53

2022-04-22T17:17

в мире

афганистан

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 30 человек погибли и получили ранения при взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз на севере страны, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.Это уже второе подобное ЧП в Афганистане за два дня. Накануне утром взрыв произошел в мечети в Мазари-Шарифе во время намаза. Погибли более 30 верующих, около 90 получили ранения.

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афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, афганистан