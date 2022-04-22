15:53 22.04.2022 (обновлено: 17:17 22.04.2022)
В мечети в Афганистане прогремел взрыв
В мечети в афганской провинции Кундуз прогремел взрыв
© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 30 человек погибли и получили ранения при взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз на севере страны, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставив дополнительных подробностей, заявил, что сегодня днем произошел взрыв в мечети Мавлави Секандар. Источники в органах безопасности и очевидцы заявили, что в результате происшествия погибли и пострадали более 30 человек. По словам очевидцев, пострадавшие были доставлены в районную больницу", — говорится в публикации.
Это уже второе подобное ЧП в Афганистане за два дня. Накануне утром взрыв произошел в мечети в Мазари-Шарифе во время намаза. Погибли более 30 верующих, около 90 получили ранения.