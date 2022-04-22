Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты
Более шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты
Раздача гуманитарной помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Единовременные выплаты получили более 6 тысяч жителей освобожденных территорий Украины, с 20 апреля на Украину и в Донбасс доставлено более 700 тонн гумпомощи, сообщило МЧС России.
"Продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6000 человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС России продолжает доставлять в Донбасс и на Украину гуманитарную помощь. "С 20 апреля текущего года очередными колоннами спасательных центров МЧС России на Донбасс и Украину доставлено еще более 700 тонн гуманитарного груза. В составе - бутилированная вода, необходимые продукты питания, лекарственные препараты и стройматериалы", - сообщает министерство.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.