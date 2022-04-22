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Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты

Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты - РИА Новости, 22.04.2022

Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты

Единовременные выплаты получили более 6 тысяч жителей освобожденных территорий Украины, с 20 апреля на Украину и в Донбасс доставлено более 700 тонн гумпомощи,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T05:42

2022-04-22T05:42

2022-04-22T05:42

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Единовременные выплаты получили более 6 тысяч жителей освобожденных территорий Украины, с 20 апреля на Украину и в Донбасс доставлено более 700 тонн гумпомощи, сообщило МЧС России.МЧС РФ 28 марта сообщило о начале работы пунктов выплат единовременной помощи в 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины.Отмечается, что МЧС России продолжает доставлять в Донбасс и на Украину гуманитарную помощь. "С 20 апреля текущего года очередными колоннами спасательных центров МЧС России на Донбасс и Украину доставлено еще более 700 тонн гуманитарного груза. В составе - бутилированная вода, необходимые продукты питания, лекарственные препараты и стройматериалы", - сообщает министерство.Кроме того, на территории Донбасса пиротехнические подразделения МЧС России и саперы МЧС ДНР и ЛНР продолжают работу по разминированию.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784832059.html

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Максим Горбачев

украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире