09:15 22.04.2022 (обновлено: 20:58 22.04.2022)
Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ
"Известия": в Госдуме предложили удвоить размер налогового вычета при покупке жилья
Ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке минимум в два раза, в сумме до 1,3 миллиона рублей, пишет газета "Известия".
"Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы. Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья", — говорится в сообщении издания.
Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сейчас составляет 13% и рассчитывается из стоимости в два миллиона рублей, лимит на погашение процентов по ипотеке — три миллиона рублей. В сумме россияне могут вернуть максимум 650 тысяч рублей: 260 тысяч — за покупку недвижимости, 390 тысяч — за проценты по ипотеке.
"Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге", — отметила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
"В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей", — также пишет издание.