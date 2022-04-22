https://ria.ru/20220422/vychet-1784842495.html

Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ

Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ

Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке минимум в два раза, в сумме до 1,3... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:15

2022-04-22T09:15

2022-04-22T20:58

жилье

госдума рф

татьяна буцкая

россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке минимум в два раза, в сумме до 1,3 миллиона рублей, пишет газета "Известия"."Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы. Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья", — говорится в сообщении издания.Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сейчас составляет 13% и рассчитывается из стоимости в два миллиона рублей, лимит на погашение процентов по ипотеке — три миллиона рублей. В сумме россияне могут вернуть максимум 650 тысяч рублей: 260 тысяч — за покупку недвижимости, 390 тысяч — за проценты по ипотеке."Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге", — отметила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая."В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей", — также пишет издание.

https://ria.ru/20220117/nalogi-1768190511.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жилье, госдума рф, татьяна буцкая, россия