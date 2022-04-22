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Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ
Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ
Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке минимум в два раза, в сумме до 1,3... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:15
2022-04-22T20:58
жилье
госдума рф
татьяна буцкая
россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке минимум в два раза, в сумме до 1,3 миллиона рублей, пишет газета "Известия"."Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы. Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья", — говорится в сообщении издания.Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сейчас составляет 13% и рассчитывается из стоимости в два миллиона рублей, лимит на погашение процентов по ипотеке — три миллиона рублей. В сумме россияне могут вернуть максимум 650 тысяч рублей: 260 тысяч — за покупку недвижимости, 390 тысяч — за проценты по ипотеке."Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге", — отметила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая."В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей", — также пишет издание.
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жилье, госдума рф, татьяна буцкая, россия
09:15 22.04.2022 (обновлено: 20:58 22.04.2022)
 
Размер налогового вычета при покупке жилья могут удвоить, сообщают СМИ

"Известия": в Госдуме предложили удвоить размер налогового вычета при покупке жилья

© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке минимум в два раза, в сумме до 1,3 миллиона рублей, пишет газета "Известия".
"Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы. Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья", — говорится в сообщении издания.
Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сейчас составляет 13% и рассчитывается из стоимости в два миллиона рублей, лимит на погашение процентов по ипотеке — три миллиона рублей. В сумме россияне могут вернуть максимум 650 тысяч рублей: 260 тысяч — за покупку недвижимости, 390 тысяч — за проценты по ипотеке.
"Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге", — отметила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
"В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей", — также пишет издание.
Покупка жилья - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 12:40
Назван способ получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры
 
ЖильеГосдума РФТатьяна БуцкаяРоссия
 
 
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