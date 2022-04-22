https://ria.ru/20220422/vuzy-1784892498.html

Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы

Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 22.04.2022

Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы

Количество бюджетных мест в этом году в вузах РФ беспрецедентное, также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, заявил министр науки и... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:57

2022-04-22T12:57

2022-04-22T12:59

образование - общество

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество бюджетных мест в этом году в вузах РФ беспрецедентное, также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."У нас в этом году беспрецедентное количество бюджетных мест по всем специальностям и направлениям, больше всего по медицинским, педагогическим и инженерным. В дополнение к этому для тех, кто заканчивает бакалавриат, мы в этом году при поддержке правительства дадим вузам еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру", - сказал Фальков на прямой линии "Единой России" с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.

https://na.ria.ru/20220421/minobrnauki-1784738294.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, общество