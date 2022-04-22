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Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 22.04.2022
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Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы
Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы - РИА Новости, 22.04.2022
Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы
Количество бюджетных мест в этом году в вузах РФ беспрецедентное, также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, заявил министр науки и... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:57
2022-04-22T12:59
образование - общество
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество бюджетных мест в этом году в вузах РФ беспрецедентное, также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."У нас в этом году беспрецедентное количество бюджетных мест по всем специальностям и направлениям, больше всего по медицинским, педагогическим и инженерным. В дополнение к этому для тех, кто заканчивает бакалавриат, мы в этом году при поддержке правительства дадим вузам еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру", - сказал Фальков на прямой линии "Единой России" с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.
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образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, общество
12:57 22.04.2022 (обновлено: 12:59 22.04.2022)
 
Фальков пообещал беспрецедентное число бюджетных мест в вузы

Глава Минобрнауки Фальков назвал число бюджетных мест в вузы беспрецедентным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество бюджетных мест в этом году в вузах РФ беспрецедентное, также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"У нас в этом году беспрецедентное количество бюджетных мест по всем специальностям и направлениям, больше всего по медицинским, педагогическим и инженерным. В дополнение к этому для тех, кто заканчивает бакалавриат, мы в этом году при поддержке правительства дадим вузам еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру", - сказал Фальков на прямой линии "Единой России" с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 16:01
Минобрнауки: вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе
 
Образование - ОбществоВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриентаОбщество
 
 
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